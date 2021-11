Ausländerpolitik Medienkonferenz: Das sagen Vertreter des Kantons St.Gallen zur verstärkten Einreise von Afghanen an der Ostgrenze Immer mehr Migrantinnen und Migranten aus Afghanistan kommen via die Ostgrenze der Schweiz in den Kanton St.Gallen. Jetzt nehmen Regierungsrat Fredy Fässler und Bruno Zanga, Kommandant der Kantonspolizei, Stellung zum Thema. Wir zeigen die Medienkonferenz im Livestream.

«Wenn es täglich so weiter geht, haben wir ein gröberes Problem»: Das sagte der St.Galler Justiz- und Sicherheitschef Fredy Fässler vergangene Woche zum Tagblatt. Zuvor waren an einem einzigen Tag 60 Menschen aus Afghanistan über die Grenze in den Kanton St.Gallen gelangt. Die entsprechende Entwicklung hatte im Sommer begonnen und sich verstärkt.

Viele der betreffenden Menschen wollen gar nicht in der Schweiz bleiben, sondern weiterziehen. Sie fürchten, von Österreich abgeschoben zu werden – ihr Zielland ist oftmals Frankreich, das bei Abschiebungen nach Afghanistan in der Vergangenheit relativ zurückhaltend war. Trotzdem bedeutet die Einreise der Menschen für die St.Galler Behörden viel Arbeit: Die meist minderjährigen Flüchtlinge, die über österreichische Asylpapiere verfügen, müssen betreut und befragt werden, bevor sie gemäss dem Schengen/Dublin-Abkommen von Österreich oder einem anderen EU-Staat zurückgenommen werden.

Nun ging der Kanton St.Gallen in die Kommunikationsoffensive: Für Mittwoch um 10 Uhr wurde zu einer Medienkonferenz zum Thema «Migrationslage Ost» eingeladen. Angekündigt sind Informationen über die momentanen und künftig zu erwartenden «illegalen Einreisen von afghanischen Migrantinnen und Migranten». Sprechen an der Medienkonferenz werden gemäss der Einladung folgende Personen:

Fredy Fässler, St.Galler Sicherheits- und Justizdirektor

Bruno Zanga, Kommandant der St.Galler Kantonspolizei

Simon Bless, Einsatzleiter der Kantonspolizei

Markus Kobler, Chef Zoll Ost

Jürg Eberle, Leiter Migrationsamt St.Gallen

eine Vertretung des Staatssekretariats für Migration, Bern

Publik geworden war die verstärkte Einreise von Afghaninnen und Afghanen an der Ostgrenze durch eine Interpellation des St.Galler SVP-Nationalrats Mike Egger. Der Bundesrat schrieb in seiner Antwort von einer «markanten Zunahme» in diesem Jahr. (dwa)

