Ausflugstipps Sowohl für Erwachsene als auch für Kinder: Diese zehn Lokale sind für ihre Speisen und Spielplätze bekannt Trampolin, Streichelzoo und Klettergerüst: In diesen Ostschweizer Lokalen können Sie mit ihrem Nachwuchs verweilen.

Höchsterstrasse 67, 9016 St.Gallen

Der Spielplatz bei Restaurant und Waldschenke ist sehr beliebt. Bild: Michel Canonica (22. Juli 2020)

Das Restaurant: Das traditionsreiche Ausflugsrestaurant am St.Galler Stadtrand ist idyllisch gelegen und bietet eine Aussicht auf den Bodensee. Das Restaurant Guggeien-Höchst verfügt über 80 Plätze. Zusätzlich bietet das Restaurant in der Waldschenke über 100 Sitzplätze an. In der Waldschenke gibt es in der Selbstbedienung einfache Speisen, zum Beispiel Salate, kalte Plättli oder Klassiker wie eine Olma-Bratwurst mit Pommes frites. Jeweils montags und dienstags sind das Restaurant und die Waldschenke geschlossen.

Spielplatz und Umgebung: Der grosse Spielplatz zeichnet sich durch abwechslungsreiche Geräte und grosszügige Schattenflächen aus. Ausserdem können die Kinder in unmittelbarer Umgebung den Wald entdecken. Auf der Website des Restaurants verweisen die Gastgeber ausserdem auf einen Kinderwagenweg mit Start und Ziel beim Naturmuseum St.Gallen: Es geht via Botanischen Garten zum Guggeien-Höchst und danach via Oberwaid und Klinik Stephanshorn zurück. Die Höhendifferenz beträgt 107 Meter und für die 6,2 Kilometer benötigt man 1 Stunde 50 Minuten.

Waldeggstrasse 977, 9053 Teufen

Die «Waldegg» ist weit mehr als ein Restaurant. Bild: Urs Jaudas (27. Mai 2012)

Das Restaurant: Seit vielen Jahren hat sich die «Waldegg» in Teufen mit ihrer Erlebnisgastronomie einen Namen gemacht. Gäste werden in der traditionellen, gemütlichen Gaststube «Waldegg» oder im «Schnuggenbock» in verschiedenen Räumen von Grossmutters Bauernhaus empfangen. Beliebt ist auch die grosse Gartenterrasse. Vor Ort wird in der Holzofenbäckerei Ziträdli jeweils morgens Brot gebacken und auch Käse wird hier hergestellt. Am Montag ist auf der «Waldegg» jeweils Ruhetag.

Spielplatz und Umgebung: Die Erlebniswelt Waldegg bietet für Klein und Gross weit mehr als einen Spielplatz. Das Trampolin mit Alpstein-Panorama oder der Streichelzoo lässt Kinderherzen höher schlagen. Im Kräutergarten erfährt man Wissenswertes über Pflanzen. Am Waldrand beginnt der Waldeggmannli-Weg: Ihn kann man mit Augen, Ohren, Händen und Füssen erleben.

Seeweg 20, 8594 Güttingen

Das Restaurant: Das «Sunnehüsli» ist mehr Spielplatz als Restaurant. Die Tische des Gartenrestaurants befinden sich inmitten von Rutschen und Schaukeln. In Selbstbedienung gibt es Glace, Apfelkuchen, kalte Speisen wie Salate oder Fleisch vom Grill. Die Gartenwirtschaft ist nur bei trockenem Wetter zwischen Anfang März bis Ende Oktober von 9 bis 22 Uhr geöffnet.

Spielplatz und Umgebung: Zwischen Apfelbäumen und Tischen befinden sich Schaukeln, ein Kletterturm, die Rutschbahn und ein alter Traktor. Auch ein Streichelzoo befindet sich auf dem Gelände. Das «Sunnehüsli» ist autofrei. Parkieren kann man in Kesswil, das Gartenrestaurant ist über einen malerischen Weg innerhalb von 30 Minuten erreichbar. Vom Bahnhof Güttingen dauerte es zu Fuss etwa 20 Minuten. Am schnellsten erreicht man das Restaurant, wenn man bei der Hofwiesenstrasse parkiert und zwischen der Kiwianlage zum «Sunnehüsli» läuft.

Waldschenkestrasse, 9220 Bischofszell

Von Baum zu Baum: Die Kinder haben Spass am Klettern. Bild: Barbara Hettich

Das Restaurant: Die Waldschenke auf dem Bischofsberg mit Aussicht auf Säntis und Churfirsten gibt es schon seit 1893. Die Pächter bieten neben kalten Speisen und Salaten auch verschiedene Grilladen an. Im Winter wird im Waldhöckli Fondue serviert. Die Öffnungszeiten sind wetterabhängig und werden jeweils auf der Website kommuniziert.

Spielplatz und Umgebung: Der Waldspielplatz gehört ebenfalls schon seit über hundert Jahren zum Kiosk und lockt jeweils viele Gäste an. 2018 wurde er erneuert. Es gibt viel Platz, wo sich die Kinder am Klettergerüst, auf den Wippen, den Rutschen oder im Sandkasten austoben können. Die Waldschenke ist von Hauptwil oder Bischofszell zu Fuss in rund einer halben Stunde erreichbar.

Im Romanshorner Wald, 8590 Romanshorn

Auf dem Spielplatz im Romanshorner Wald ist es im Sommer schattig und kühl. Bild: Sheila Eggmann (14. Juni 2021)

Das Restaurant: Der Hektik des Alltags entfliehen kann man in der Waldschenke im Romanshorner Wald. Sie ist von April bis September jeweils bei schönem Wetter ab 13 Uhr offen, im Juli und August startet der Betrieb bereits um 11 Uhr. An den Wochenenden öffnet die Waldschenke bereits um 10 Uhr. Im Zweifelsfall informieren die Betreiber online über die Öffnungszeiten. Auf der Karte stehen einfache Gerichte wie Wurst-Käse-Salat, Chnoblibrot, Gulaschsuppe oder Würste vom Grill.

Spielplatz und Umgebung: Der Spielplatz bietet Rutschen und Schaukeln für Kinder verschiedenen Alters. Die Waldschenke ist in zehn Minuten zu Fuss vom Parkplatz oder der Bushaltestelle Spitz-Romanshorn erreichbar.

Flugplatz, 9506 Lommis

Kinder und Erwachsene schauen den kleinen Propellerflugzeugen beim Starten und Landen gerne zu. Bild: Mareycke Frehner (25. Juli 2018)

Das Restaurant: Hier kommen nicht nur Kinder auf ihre Kosten. Auf dem Flugplatz Lommis starten und landen meist einmotorige Flugzeuge auf der 615 Meter langen und 25 Meter breiten Graspiste. Zu Essen gibt es Salate, Grilladen oder Snacks. «Ritas Beizli» ist von April bis Oktober bei schönem Wetter jeweils ab 10 Uhr geöffnet. Montags ist Ruhetag.



Spielplatz und Umgebung: Dieser Spielplatz bietet ein besonderes Ambiente: Kleine Flugzeugliebhaber werden ihre Freude an diesem Ort haben. Der Spielplatz ist klein, verfügt aber über eine Rutschbahn und mehrere Schaukeln auf einem weichen Untergrund.

Flugplatz Schänis, 8718 Schänis

Der Spielplatz liegt neben der Terrasse: Eine Besonderheit ist das ausgediente Flugzeug. Bild: PD

Das Restaurant: Der Flugplatz befindet sich in Schänis, einer Gemeinde in der Linthebene. Fischknusperli, Burger, Cordon bleu sowie vegetarische und saisonale Gerichte stehen auf der Karte. Das Restaurant Flugplatz ist jeden Tag von 8 bis 22 Uhr geöffnet.

Spielplatz und Umgebung: Direkt neben der grossen Sonnenterrasse befindet sich der Spielplatz mit Schaukel, Rutsche und Klettergerüst. Eine Seilrutsche und passenderweise ausgediente Flugzeuge sind die Höhepunkte des Spielplatzes. In der Strahl HB-LEA dürfen sich kleine Hobbypilotinnen und Hobbypiloten austoben.

St.Josefstrasse 2, 9108 Jakobsbad

Auf dem Spielplatz beim Talrestaurant können sich Kinder austoben. Bild: PD

Das Restaurant: In der Nähe der Talstation der Luftseilbahn befindet sich ein kleines Selbstbedienungsrestaurant. Es gibt eine überdachte Terrasse. Jeweils unter der Woche, von 11 bis 14 Uhr, bietet das Restaurant einen Mittagshit an. Dazu gehört ein Getränk, Suppe oder Salat zur Vorspeise und ein Kaffee. Nachmittags ist das Talrestaurant bei schlechtem Wetter zum Teil geschlossen.

Spielplatz und Umgebung: Ein Sandkasten, Baukran, Rutschbahnen, Wasserspiele oder ein Sprechrohr gibt es auf diesem Spielplatz beim Talrestaurant. Ebenfalls bei der Kronberg-Talstation gibt es eine Märliwelt mit Riesentrampolin, Kletterkrone, Sandkiste, einem Balancier-Parcours und der Wasserwelt. Der Eintritt für die Märliwelt kostet 12 Franken inklusive Trampolin-Jeton. Die beliebte Rodelbahn und der Ziplinepark sind weitere Aktivitäten am Fusse des Kronberg, die auch Erwachsenen Spass machen.

Alp Sellamatt, 9656 Alt St.Johann

Das Restaurant und Hotel Sellamatt verfügt über einen Spielplatz mit Aussicht und eine Hüpfburg. Bild: PD

Das Restaurant: Das Berggasthaus liegt mitten im Wandergebiet. Die Alp auf 1400 Metern über Meer verspricht Ruhe und Erholung mit Blick aufs Alpsteinmassiv. Die Gastgeber tischen sowohl im bedienten Restaurant als auch in Selbstbedienung währschafte Küche auf. Das Sellamatt ist auch ein Hotel mit 30 Zimmern und einem Massenlager für Gruppen.

Spielplatz und Umgebung: Ein Spielplatz mit Aussicht bietet sich den Kindern auf Sellamatt. Im Sommer gibt es ausserdem eine Hüpfburg. Die Alp erreicht man zu Fuss, mit der Bergbahn oder via der gebührenpflichtigen Alpstrasse. Die Alp ist unter anderem Startpunkt des Klangwegs.

Thurbergstrasse 29, 8570 Weinfelden

Das Restaurant Thurberg punktet mit Küche und Aussicht. Bild: Donato Caspari (Weinfelden, 21. Oktober 2017)

Das Restaurant: Wer gut essen will, ist im «Thurgberg» an der richtigen Adresse. Die Menus werden von einem Gildekoch zubereitet und im Gasthaus, das über mehrere Säle verfügt, serviert. Neben Entrecôte und Filet gibt es auch kalte Speisen wie Fleisch- und Käseplättli oder Salate. Die tolle Aussicht übers Thurtal kann man ausserdem auf der Terrasse und im Gartenrestaurant unter den Kastanienbäumen geniessen. Am Montag und am Dienstag ist Ruhetag.

Spielplatz und Umgebung: Das Restaurant befindet sich im Grünen und ist umgeben vom eigenen Rebberg. Auf dem Spielplatz gibt es reichlich Platz und neben Schaukeln und einer Rutschbahn auch ein Klettergerüst.