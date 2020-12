Auktion Viel Geld für ein Stück Blech: Kontrollschild in St.Gallen für 35'500 Franken versteigert Eine Woche lang stand die Autonummer SG 118 beim St.Galler Strassenverkehrsamt zur Auktion frei. Nun wurde das Kontrollschild für satte 35'500 Franken versteigert. Ob es dieses Jahr auch wirklich bezahlt wird, muss sich erst noch zeigen – 2019 überwies der damalige Meistbietenden den Betrag nie.

Das Nummernschild SG 118 wurde am Mittwoch für 35'000 Franken versteigert. Bild: Michel Canonica

Eine Woche lang konnten Autofahrer mit einem Faible für besondere Nummernschilder um die Wette bieten. Das Objekt der Begierde: SG 118. Schon nach fünf Tagen lag das Höchstgebot von einem Bieter namens andy63 bei 22'000 Franken, wie «FM1Today» berichtete. Dann hatte lange der Bieter Phantom die Nase vorn, der stolze 25'000 Franken bot.

Rund eine Stunde vor Ende kam Bewegung in die Auktion: Der Bieter EMM9 bot 26'000 Franken und lieferte sich zuletzt noch einen Zweikampf mit dem Bieter Nio. Da ein Höchstgebot fünf Minuten lang bestehen muss, wurde die Auktion verlängert. Statt um 19:30 Uhr war das Ergebnis erst um 19:56 Uhr bekannt. Der Meistbietende EMM9 hat für 35'500 Franken das Nummernschild ersteigert.

Nummernschild bereits 2019 versteigert

«Dass nach so kurzer Zeit schon so viel geboten wird, ist erstaunlich», sagt Erich Stricker, der für die Verkehrszulassungen beim St.Galler Strassenverkehrsamt zuständig ist. Die hohen Gebote erkläre er sich damit, dass schon länger keine «gute Nummer» mehr zur Auktion gestanden sei. «Ein- und zweistellige Kontrollschilder ohne Besitzer gibt es in St.Gallen fast keine mehr », sagt Stricker gegenüber «FM1Today». Von den Dreistelligen würde alle paar Monate wieder eines zur Auktion gestellt.

Schon im Jahr 2019 suchte der Kanton für das Nummernschild einen neuen Besitzer. «Damals wurden 16'100 Franken für das Schild geboten. Allerdings bezahlte der Meistbietende das Geld nie. Deshalb wurde SG 118 wieder zurückgezogen», sagt Erich Stricker.

Laut Kanton St.Gallen bleiben die Auktionsschilder längstens ein Jahr für den Halter reserviert, deswegen der diesjährige Neuversuch. Das St.Galler Strassenverkehrsamt versteigert die Kontrollschilder seit 2009 im Internet, wodurch jährlich rund eine Million Franken in den Strassenfonds fliessen.