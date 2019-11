Auf den Freund der Ex-Frau eingestochen, Geld gefälscht und viele weitere Delikte: Libanese muss 12,5 Jahre ins Gefängnis Das Kantonsgericht St.Gallen hat die Strafe für einen Libanesen von 16 auf 12,5 Jahre reduziert. Der Verurteilte selber hatte 3 bis 4 Jahre verlangt. Claudia Schmid

Das Gericht hat den 38-jährigen Mann verurteilt. (Bild: Fotolia)

Das Kantonsgericht St.Gallen hat das Urteil gegen den 38-jährigen libanesischen Staatsangehörigen schriftlich bekanntgegeben. Die Liste der Schuldsprüche umfasst nicht weniger als 24 Punkte, wobei einzelne Straftaten mehrfach begangen wurden. Auch einige wenige Freisprüche sind im Urteil enthalten. Eingestellt wurde ein Strafverfahren wegen Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes.

Auf Freund der Ex-Frau eingestochen

Das Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland hatte den Mann im Juni 2018 zu einer Freiheitsstrafe von 16 Jahren verurteilt. Mit dem Urteil war er nicht einverstanden und zog es weiter (vgl. Ausgabe vom 20. November). In seiner Berufung wollte er eine Reduktion der Strafe um über 12 Jahre erwirken. Der Beschuldigte wurde 2015 verhaftet und befindet sich seither in Untersuchungshaft und danach im vorzeitigen Strafvollzug.

Der schwerste Vorwurf betraf den Angriff auf den neuen Partner seiner Ex-Frau. Er stach mehrmals mit einem Sackmesser auf ihn ein und fügte ihm schwere Verletzungen am Bauch und Brustkorb zu. Auch die Ex-Frau soll er attackiert und mit dem Tode bedroht haben. An der Berufungsverhandlung bestritt der Beschuldigte die Messerattacke zwar nicht, betonte jedoch, er sei zuerst vom Opfer angegriffen worden. Er verlangte, nicht wegen versuchten Mordes, sondern wegen schwerer Körperverletzung verurteilt zu werden. Das Kantonsgericht fällte schliesslich einen Schuldspruch wegen versuchter vorsätzlicher Tötung.

In Zelle Feuer gelegt

Der Mann hat auch Geld gefälscht und es in Umlauf gebracht. Zu diesem Vorwurf sagte er aus, er habe kein Falschgeld produziert, sondern lediglich Banknoten kopiert. Ausserdem beging er Einbrüche und Diebstähle, fuhr schwarz in öffentlichen Verkehrsmitteln, fälschte Ausweise und vieles mehr. Gemäss Anklageschrift hielt er sich auch nicht an das Verbot, sich seiner von ihm getrennt lebenden Ehefrau zu nähern. Während der Untersuchungshaft legte er in seiner Zelle einen Brand, weshalb er auch einen Schuldspruch wegen Brandstiftung erhielt.

Keine Landesverweisung zu prüfen

Neben der Freiheitsstrafe von 12,5 Jahren verurteilte ihn das Kantonsgericht St.Gallen zu einer Busse von 1000 Franken. Zudem wird eine früher vom Untersuchungsamt Gossau bedingt ausgesprochene Strafe widerrufen. So muss er eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen à 30 Franken bezahlen. Die gesamten Kosten der Untersuchung und der Gerichtsverfahren betragen knapp 100'000 Franken. Rund 85'000 Franken muss der Beschuldigte bezahlen, der Rest übernimmt der Staat.

Da der Beschuldigte alle Delikte begangen hat, bevor die neue Gesetzgebung zur Landesverweisung in Kraft gesetzt wurde, hatte das Gericht keine Landesverweisung zu prüfen. Dies wird aber mit aller Wahrscheinlichkeit zu einem späteren Zeitpunkt die Migrationsbehörde auf der Basis von ausländerrechtlichen Grundlagen tun.