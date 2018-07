Kein Feuerwerk am 1. August: Der Kanton St.Gallen erlässt ein absolutes Feuerverbot – Ausnahme für Rorschach Mehrere Kantone haben am Montagmorgen ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot erlassen - jetzt zieht auch der Kanton St.Gallen nach. In den übrigen Ostschweizer Kantonen gilt bislang kein generelles Verbot. Das kann sich aber in den nächsten Stunden noch ändern. Stephanie Martina

1. August ohne Feuerwerk: Der Kanton St.Gallen erlässt ein absolutes Feuerverbot. (Bild: Keystone)

Weil am Wochenende weniger Regen gefallen ist als erwartet und weil immer mehr Gemeinden beabsichtigten, ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot zu erlassen, ist der Kanton St.Gallen nochmals über die Bücher gegangen: Am Montag hat der Kantonale Führungsstab eine neue Beurteilung der Situation vorgenommen. Diese erfolgte in Absprache mit den Nachbarkantonen, dem Präsidenten der Vereinigung St.Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten und einzelnen Gemeinden, heisst es in der Mitteilung. Der Kantonale Führungsstab hat schliesslich beim Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartementes ein absolutes Feuer- und Feuerwerksverbot beantragt. Dieser hat den Antrag gutgeheissen.

Damit wurde das bereits bestehende Verbot verschärft. Neu gilt das Feuer- und Feuerwerksverbot demnach auf dem gesamten Kantonsgebiet, also auch an jenen Orten, die weiter weg als 200 Meter vom Wald liegen.

Es ist ab sofort untersagt …

...Feuer jeglicher Art im Freien zu entfachen.

...Feuerwerk (Raketen, Vulkane, Böller etc.), Höhenfeuer und Himmelslaternen zu zünden.

...brennende Zigarettenstummel und Streichhölzer wegzuwerfen.

…Holzkohlegrills zu gebrauchen.

...Kerzen im Freien anzuzünden.

Ausserhalb der Wälder dürfen Gas- und Elektrogrills genutzt werden, wenn diese auf nicht brennbarem Untergrund stehen und der Abstand zu brennbarem Materialien gewährleistet ist. Es gilt, die nötige Vorsicht walten zu lassen.

Wer unsicher ist, ob weitere Situationen ebenso unter das Verbot fallen, verzichtet besser, rät die St.Galler Staatskanzlei. Das Verbot gelte bis auf Widerruf. Verstösse könnten polizeilich geahndet werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Im Schadensfall hafte der Verursacher oder die Verursacherin.

Sonderbewilligung für Rorschach

Keine Regel ohne Ausnahme: Die Stadt Rorschach darf ihr Feuerwerk am 31. Juli trotz Feuerverbot zünden. Der Grund: Erlaubt bleiben laut der Mitteilung des Kantons kommunale Grossfeuerwerke auf Seen, sofern der Abstand zum Ufer mindestens 350 Meter beträgt. Laut den Verantwortlichen erhielt Rorschach deshalb eine Sonderbewilligung – unter der Bedingung, dass das Schiff dieses Mal einen grösseren Abstand zum Ufer einhält als üblich.

Feuerverbot auch im Thurgau und im Appenzellerland?

In Appenzell Ausserrhoden trifft sich die Fachgruppe «Trockenheit» am Montagnachmittag zur Lagebesprechung. «Dann werden wir entscheiden, ob wir ein generelles Feuerverbot erlassen», sagt Heinz Nigg vom Amt für Raum und Wald. Im Kanton Appenzell Innerrhoden teilt die Ratskanzlei auf Anfrage mit, dass voraussichtlich kein generelles Feuer- und Feuerwerksverbot ausgesprochen werde. Verboten ist damit weiterhin lediglich das Entfachen von Feuern im Wald und in Waldesnähe. Dasselbe gilt derzeit im Thurgau. Der Kanton will jedoch am Montagabend über allfällige Verschärfungen informieren.