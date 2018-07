Der Bund gibt im Toggenburger Bergbahnen-Streit auf Das Staatssekretariat für Wirtschaft zieht sein Angebot zurück, im Streit zwischen der beiden Bergbahnen im Toggenburg zu vermitteln. Die Positionen der beiden Unternehmen lägen zu weit auseinander. Andri Rostetter

Streit um gemeinsame Tickets: Luftseilbahn auf den Chäserrugg. (Bild: Ralph Ribi)

Rückschlag im Toggenburger Bergbahnen-Streit: Das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) stoppt seine Vermittlungsbemühungen. Die Grundlagen dafür seien nicht vorhanden, schrieb das Seco am Dienstag in einer Mitteilung. Das Staatssekretariat hatte im Frühling einen Vermittlungsversuch gestartet.

An einer gemeinsamen Sitzung von Bund, Kanton und den beiden Bergbahnen habe das Seco den Unternehmen ein Angebot für eine neutrale Expertise gemacht. Mit der externen Prüfung wollte das Seco den Verteilschlüssel für die Einnahmen aus dem gemeinsamen Ticket festlegen.

Damann zeigt sich wenig optimistisch

Das gemeinsame Ticket ist einer der Streitpunkte zwischen den beiden Bergbahnen. Wie sich in der Zwischenzeit gezeigt habe, lägen die Positionen der beiden Bergbahn-Unternehmen zu weit auseinander, schreibt das Seco. Man hoffe, «dass die Unternehmen in den kommenden Monaten dennoch eine einvernehmliche Lösung im Interesse der Tourismusregion finden werden».

Der St.Galler Volkswirtschaftschef Bruno Damann bedauert den Entscheid des Seco, sich aus den Verhandlungen zurückzuziehen. «Wir hätten uns gefreut, wenn die Vermittlung gelungen wäre», sagte Damann auf Anfrage. Er sei nicht mehr sehr optimistisch, was die Zukunft der beiden Bergbahnen angehe. Mit dem Rückzug des Seco werde die Lage noch schwieriger. «Ich hoffe, dass im Toggenburg irgendwann die Vernunft einkehrt. Langfristig endet das sonst in einer Katastrophe.»

Verfahren vor Wiederaufnahme?

Mit dem Rückzug des Seco könnte an einer anderen Front wieder Bewegung in den Bergbahnen-Streit kommen. Am Bundesverwaltungsgericht ist nach wie vor eine Beschwerde der Bergbahnen Wildhaus gegen den Kanton hängig. Die Wildhauser wollen ihr Skigebiet ausbauen und hofften dabei auf Geld aus der Neuen Regionalpolitik (NRP), die von Bund und Kanton finanziert wird.

Der Kanton macht die Auszahlung der rund fünf Millionen Franken abhängig von einer Beilegung des Streits zwischen den Bergbahnen. Das Bundesverwaltungsgericht sistierte die Beschwerde mit Verweis auf die laufenden Vermittlungsversuche des Bundes. Nachdem diese nun gescheitert sind, dürfte das Gericht die Sistierung aufheben.