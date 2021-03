au Zwei Verletzte bei Crash auf der Autobahn Am Montagmorgen gab es auf der A13 bei Au einen Auffahrunfall.

Beide Fahrzeuge erlitten bei der Kollision auf der Autobahn einen Totalschaden. Bilder: Kapo SG

(kapo/red) Es war kurz nach 7.30 Uhr, als ein Lieferwagen und ein Auto zusammenprallten. Der 45-jährige Lieferwagenfahrer und die 37-jährige Autofahrerin wurden verletzt, teilt die Polizei mit. Zudem musste die Autobahn für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Die Frau war von Au nach Widnau unterwegs. Dabei bemerkte sie, dass der Kofferraum nicht ganz geschlossen war und hielt auf dem Pannenstreifen an. Sie schloss den Kofferraum und fuhr auf den Normalstreifen zurück. Gleichzeitig fuhr dort der 45-Jährige in die gleiche Richtung, ehe die Fahrzeuge heftig zusammenstiessen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in die rechtsseitige Leitplanke geschleudert, der Lieferwagen stiess mit der Mittelleitplanke zusammen.

Die Autofahrerin musste mit unbestimmten Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen werden. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, ihn brachte der Rettungsdienst ins Spital. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden, den die Polizei auf 19'500 Franken beziffert. Nebst mehrerer Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen standen zwei Rettungsteams, der Notarzt, die Rega, die Feuerwehr, und der Nationalstrassenunterhalt im Einsatz.