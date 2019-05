Asylzentrum «Sonnenblick» in Walzenhausen: Anwohner gehen vor Bundesgericht

Wegen Streit um Asylzentrum in Walzenhausen: Ausserrhoder Regierung prüft Alternative in Herisau – ohne die Gemeinde einzubeziehen

Seit die Ausserrhoder Regierung 2016 bekannt gegeben hat, dass sie im Haus «Sonnenblick» in Walzenhausen ein Asylzentrum einrichten will, stösst sie im Dorf auf Widerstand. Jetzt will der Kanton prüfen, ob er stattdessen in Herisau ein Asylzentrum eröffnen könnte. Der Herisauer Gemeinderat zeigt sich über das Vorgehen der Regierung irritiert.