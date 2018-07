Tarmed-Tarif: Die Ärzte in der Ostschweiz schlagen Alarm Ostschweizer Ärzte werden für gleiche medizinische Leistungen schlechter abgegolten als ihre Kollegen in anderen Kantonen. Nun machen sie Druck – und kündigen die regionalen Taxpunktwert-Verträge. Regula Weik

Die Leistungen der Ärzte werden schweizweit unterschiedlich abgegolten. (Bild: Getty)

Die Situation ist nicht neu. Die Tarife driften seit Jahren auseinander, zwischen Ost- und Westschweiz besteht ein deutliches Gefälle – je westlicher, desto ­höher die Tarife. Nun haben die Ostschweizer Ärztinnen und ­Ärzte genug. Sie wollen diese «Ungerechtigkeit» nicht länger schlucken. Es sei nicht nachvollziehbar, weshalb ein Arzt in der Westschweiz für die gleiche medizinische Tätigkeit eine wesentlich höhere Rechnung stellen dürfe. «Ärzte in der Ostschweiz werden für die gleiche medizinische Leistung bis zu 15 Prozent schlechter entschädigt. Sie verdienen für dieselbe Arbeit weniger. Das ist stossend», sagt Jürg Lymann. Der Chefarzt Gynäkologie aus Walenstadt präsidiert die Konferenz der Ostschweizer Ärztegesellschaften. Diese hat nun die Verträge zu den regio­nalen Taxpunktwerten per Ende Jahr gekündigt. Hinter dem Schritt stehen die Ärztinnen und Ärzte aus den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Appenzell ­Innerrhoden, Glarus, Graubünden, Schaffhausen, St. Gallen und Thurgau. Als Reaktion auf die Kündigung von Seiten der Ärzte haben die Versicherer gleichgezogen.

Bekommen Patienten die Kündigung zu spüren?

Der aktuelle Taxpunktwert liegt in der Ostschweiz bei 83 Rappen – seit 2014 belegt die Region damit im nationalen Vergleich den zweitletzten Platz (siehe Zweittext). «Wir haben mittlerweile klare Daten, die zeigen, dass wir betriebswirtschaftlich mehr zugute hätten», sagt Lymann. Für ihn ist klar: «Es muss einen Ausgleich, eine Harmonisierung der Tarife, geben.» Auf die Frage, ob er einen einheitlichen natio- nalen Tarif fordert, antwortet er: ­Gewisse regionale Unterschiede müssten auch künftig berücksichtigt werden, etwa die Situation von Städten wie Zürich oder Genf. «Aber mit den heutigen Diskrepanzen bluten wir die ländlichen Gegenden aus.» Und: «Die ungleiche Abgeltung der ­Arbeit verschärft die Nachwuchsprobleme in der Ostschweiz», so Lymann. Wegen der tieferen Löhne dürften künftig noch mehr junge Mediziner in attraktivere Regionen abwandern. «Deshalb prangern wir die Diskriminierung an.»

Die Kündigung der Verträge wird auf Januar 2019 wirksam. Die Ärzte hoffen allerdings, in den nächsten Monaten faire und realistische Taxpunktwerte aushandeln zu können. «Wir hoffen auf eine partnerschaftliche ­Lösung», sagt Lymann. In den nächsten Tagen soll ein Treffen mit den Versicherern vereinbart werden. Und falls die Verhandlungen scheitern: Droht den ­Patienten dann eine schlechtere Versorgung? Erhalten sie dann weniger medizinische Leistungen? Lymann winkt ab: «Wir ­wollen den Streit nicht auf dem Buckel der Patientinnen und Patienten austragen. Sie werden gleich behandelt und müssen nicht mehr Kosten tragen.»

Der Grund: Falls die Verhandlungen scheitern, müssen die Ärztegesellschaften eine Eingabe ans Gesundheitsdepartement machen. Dieses legt dann entweder einen neuen Taxpunktwert fest oder es verlängert die alten Verträge um ein Jahr, so dass Zeit für weitere Verhandlungen gewonnen wird.

Haben die Ostschweizer Ärzte die schlechten Entschädigungen in den vergangenen Jahren durch unnötige Behandlungen «wettgemacht»? Lymann kennt dieses Argument der Mengenausweitung. «Für wenige Einzelfälle mag dies zutreffen.» Doch auch ein Arzt könne nicht mehr als 24 Stunden pro Tag arbeiten und abrechnen. Und: «Wir werden kontrolliert – anders als die Spitäler.»

«Wir haben das Lobbying verschlafen»

Anders als bei der Spitalplanung haben sich im Tarifstreit die Ostschweizer Ärzte für einmal zusammengefunden. «Wir sitzen alle im gleichen Boot und stehen nun geschlossen auf die Hinterbeine», sagt Lymann. Selbstkritisch fügt er an: «Wir haben das Lobbying bislang verschlafen.» Anders als die Versicherer, die in Bern gut vernetzt seien.