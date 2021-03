Archiv Von den Kriegen Napoleons bis zum Schlitten als Lotteriegewinn: Das stand in der ersten «Thurgauer Zeitung» vor 212 Jahren Bild: Kevin Roth Der eigene Kanton war in der ersten Ausgabe der «Thurgauer Zeitung» eine Randerscheinung. Wichtiger waren im Januar 1809 die Vorgänge in Spanien, wo Schweizer Soldaten mit der französischen Armee Napoleons kämpften.

Die erste «Thurgauer Zeitung» wurde in einer unruhigen Phase der Geschichte publiziert. Am Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert erlebte auch die Schweiz wechselhafte Zeiten. Das revolutionäre Frankreich fiel 1798 in das Land ein und formte es zum Zentralstaat um. «Die Verfassung war danach quasi ein Abklatsch der französischen», sagt Christian Koller, Titularprofessor für Geschichte der Neuzeit an der Universität Zürich.

Doch die Helvetische Republik überdauerte nicht lange. «Diese Phase war sehr instabil. Es kam wiederholt zu Konflikten zwischen Zentralisten und Anti-Zentralisten», sagt Koller. 1804 zogen die letzten französischen Truppen zwar wieder ab. Doch der Einfluss Napoleons blieb gross. Er führte die Schweiz mit seiner Mediationsakte in eine Phase gewisser politischer Stabilität.

Kriegsgeschichte als integraler Bestandteil

Zum unabhängigen, neutralen Staat wurde die Schweiz also nicht. Vielmehr war sie ein französischer Satellitenstaat. Schweizer Soldaten mussten in Napoleons Armee mitkämpfen, so zum Beispiel in Spanien. «Die Beteiligung von Schweizer Soldaten war schon erheblich», sagt Historiker Koller. Zugleich kämpften auch Schweizer Söldner in den Reihen der Spanier.

Davon zeugt die erste Ausgabe der «Thurgauer Zeitung» vom 7. Januar 1809. Über zwei der insgesamt nur sechs Seiten widmen sich den aus Spanien übermittelten Armee-Bulletins.

Die militärischen Entwicklungen in Spanien wurden in der ersten «Thurgauer Zeitung» gross abgehandelt. Bild: Kevin Roth

Kein Wunder also, stellten die Herausgeber der Zeitung die Kriegsgeschichte ins Zentrum der Berichterstattung. Auf der Titelseite der Erstausgabe war zu lesen:

«Nebst dem Interessantesten aus der ganzen Schweiz und unserm Kanton insbesondere, wird diese Zeitung immer das Neueste und Wichtigste aus der Kriegs- und Zeitgeschichte enthalten.»

Schon der dritte Titel für die gleiche Zeitung

Obwohl an diesem 7. Januar 1809 die allererste Ausgabe der «Thurgauer Zeitung» erschien, hatte das Blatt ebenfalls bereits unruhige Zeiten hinter sich, zumindest was den Titel betrifft. Seit 1805 war es unter dem Titel «Frauenfelder Zeitung» erschienen. Doch auch unter dieser Bezeichnung erschien die Zeitung nur rund vier Jahre. Gegründet worden war sie 1798 noch als «Wochenblatt für den Kt. Thurgau».

Die Titelseite der ersten «Thurgauer Zeitung» vom 7. Januar 1809. Bild: Kevin Roth

Dass die Zeitung «nicht nur dem Hauptorte, sondern dem ganzen Kanton gewidmet ist», wie die Macher auf der Titelseite der Erstausgabe verkündeten, ist freilich etwas hoch gegriffen. Der Thurgau kommt nämlich zum ersten Mal auf Seite 5 von 6 vor. Berichtet wird von der Thurbrücke bei Uesslingen, die bereits so weit fortgeschritten sei, dass man sie befahren könne, weshalb fortan der bewilligte Brückenzoll erhoben werde. Es bleibt, abgesehen von Bekanntmachungen der Kanzlei des Standes Thurgau, die einzige kantonale Meldung.

Frucht- und Schmalzpreise der Märkte

Auf der letzten Seite lösen die Zeitungsmacher ein Versprechen ein, dass sie auf der Titelseite gegeben haben. In der Zeitung sollten «jede Woche die Fruchtpreise von den Marktpläzen Ueberlingen, Radolfzell, Stein, Lindau und Konstanz» wie auch die «Schmalzpreise vom Markte in Lichtensteeg» angezeigt werden. Letzteres kostete damals pro Pfund 23 bis 24 Gulden.

Wo gibt's was zu welchem Preis: Service in der ersten «Thurgauer Zeitung». Bild: Kevin Roth

Für den gleichen Preis hätte man die «Thurgauer Zeitung» rund zwölf Jahre abonnieren können, den diese kostete halbjährlich einen Gulden. Zum Vergleich: Gemäss Rolf Solands Buch «So lebten unsere Vorfahren» verdiente ein Spinner in der Spinnerei Labhart Münchwilen 1825 rund fünf Gulden pro Woche.

Für den einen Gulden gab's allerdings nur samstags eine Zeitung. Hinzu kam «wenigstens alle Monat ein Extra-Beiblatt», in der «die Preise der Lebensmittel sowohl in hier als in den vorzüglichsten unsern Kanton berührenden, Städten angezeigt werden».

Wer hat den Schlitten gewonnen?

Ebenfalls auf der letzten Seite werden zudem nach einem vermissten «Schweisshund männlicher Art» gesucht und die Gewinner einer Lotterie vermeldet. So gewann zum Beispiel eine Magdalene Bachmann von Wengi mit dem Los 202 einen Reitwagen oder Jak. Nather im Kurzdorf mit dem Los 268 einen Schlitten.