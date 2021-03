Archiv Über schimpfende Weiber in Köln, die «Jünglingssuche» für eine Buchbinderlehre und einen Brauch aus Russland – darum ging es vor 182 Jahren im ersten «Tagblatt» der Geschichte Bild: Ralph Ribi Wir haben die älteste «Tagblatt»-Ausgabe aus dem Archiv geholt. Das machte im Jahr 1839 Schlagzeilen.

Herr Brunner von Triest weilte am Mittwoch, 2. Januar 1839 im Schwarzen Bären in St.Gallen. Im Kanton Luzern geschah am Weihnachtabend 1838 ein Brudermord. In Herisau ist am 24. Dezember 1838 eine Hündin von Farbe grauschwarz, mit langen Ohren und einem Stumpfschwanz verloren gegangen.

Woher man das weiss? Aus der Erstausgabe des «Tagblatts der Stadt St.Gallen und der Kantone St.Gallen und Appenzell», die am zweiten Januar 1839 publiziert wurde. Die vierseitige Zeitung kostete damals vierteljährlich 45 Franken. Eine Ausgabe liegt heute im Keller des «Tagblatts» an der Fürstenlandstrasse in St.Gallen, gebunden in einem Buch mit den restlichen Publikationen desselben Jahres.

Die Titelseite der ersten «Tagblatt»-Ausgabe aus dem Jahr 1839. Bild: Ralph Ribi

«Das Geschlecht der Menschen ist gleich den Blättern des Waldes: die einen fallen ab, die andern keimen hervor. Gleicherweise ist auch das Geschlecht öffentlicher Blätter beschaffen: die einen gehen ein, die andern fangen an. Zu den letztern gehöre ich.»

Die Erstausgabe des «Tagblatts» aus 1839 beginnt auf der Titelseite nicht etwa mit den wichtigsten News, sondern mit ausschweifenden Metaphern und Neujahrswünschen. Ein weiteres Beispiel aus der Einleitung: «Möge der fruchtbare Boden materieller Wohlfahrt, ohne welche die himmlischen Samenkörner des höhern Lebens nicht keimen und gedeihen können, immer mehr und mehr sich befestigen und verbessern!»

In die Kategorie der Dinge, die man heute nicht mehr liest, gehört der zweite Abschnitt, der ebenfalls prominent auf der Frontseite abgebildet ist: Eine Auflistung von Personen aus dem Ausland, die sich zu dieser Zeit in den Gasthäusern der Stadt aufgehalten haben. Herr Brunner aus Triest hat es allerdings erst auf die zweite Seite geschafft.

Liste der in den Gasthäusern der Stadt logierenden Fremden aus dem «Tagblatt» 1839. Ralph Ribi

Seite zwei ist gefüllt mit amtlichen Bekanntmachungen und vermischten Anzeigen. Ein Inserat hat damals sechs Franken gekostet, sofern es nicht länger als vier Zeilen lang war.

Im «Tagblatt» vo 1839 gab der Arzt Dr. Alther bekannt, dass er «alle Arten von Schwerhörigkeiten heilen» könne. Gleichzeitig bot er «sehr vortreffliche Zeltchen für's Magenweh». Das Kaffee zum Bienenstock warb wiederum für «verschiedene Sorten ächten holländischen Rauchtabak zu billigen Preisen». Und der Buchbinder Riedener suchte einen «gesitteten 14 bis 16 Jahre alten Jüngling, der sogleich und unter billigen Bedingungen in die Lehre treten» wollte.

Die zweite Seite ist gefüllt mit amtlichen Bekanntmachungen und vermischten Anzeigen. Bild: Ralph Ribi

Die politischen Nachrichten auf Seite drei bedürfen einer Begründung –das dachten zumindest die Macher von 1838. Man habe den Herausgebern des «Tagblatts» von vielen Seiten her den Wunsch zu erkennen gegeben, «dass jeden Tag auch das Neueste aus der Zeitgeschichte berichtet werden möchte». Man verspricht sich davon, dass das Blatt dadurch «an Interesse nicht wenig gewinnen werde». Allerdings komme der Politik-Teil kurz, rein erzählend und ohne Raisonnement daher, «da wir uns den politischen Kämpfen des Tages durchaus fern zu halten wünschen.»

Die «politischen Nachrichten» würden heute denn auch eher in die Sparte Polizeimeldungen passen. Sie handeln von einem Hausbrand auf dem Bleichele, von der Verurteilung des «bekannten Mörder Hitz aus Zürich zu einer lebenslangen Kettenstrafe» oder von einem Brudermord in Luzern. Weiter Schlagzeilen machte «der vom Berner Gr. Rahte auf geiftige Getränke (Anm. red: Spirituosen) gelegte Einfuhrzoll». Dieser würde Schmuggeleien im Grossen veranlassen.

Schimpfende Weiber und ein wachsenden Konflikt in Belgien

Und das bewegte international, notiert in Ticker-Manier: In Wien wurde das Karmeliterkloster aufgehoben - In Köln wurden fast täglich preussische Soldaten von den Weibern beschimpft - Die Stadt Osnabrück hat sehr «entschiebene» Fragen in der Verfassungsangelegenheit an einige «Juristen und Facultäten» gestellt. (Welche das sind, wird den Lesenden allerdings verschwiegen.)

In Frankreich wuchs die Armee an der belgischen Grenze auf 20'000 Mann an. In Belgien wiederum wuchsen die patriotischen Bewegungen mehr und mehr und die Repräsentantenkammer hat das «Kriegsbudget ohne Weiteres genehmigt».

Die politischen Nachrichten nehmen etwa zwei Drittel der Seite ein. Bild: Ralph Ribi

Der letzte Teil dient der nicht allzu seichten Unterhaltung. Berichtet wird von einem russischen Brauch, der jeweils am 6. Januar stattfinde: Der Kaiser begibt sich mit allen in der Hauptstadt anwesenden höchsten Zivil- und Militärbeamten und «einem grossen anderweitigen Gefolge» zu einem gefrorenen Fluss, um eine Zeremonie abzuhalten, bei der Wasser geweiht wird. Die Kinder, die in der Nacht vor dieser Weihe geboren sind, werden anschliessend in das Eiswasser getaucht. «Halten sie es aus, was bei vielen nicht der Fall ist, so glaubt man, sie seien dann zeitlebens gegen alle Fährlichkeiten geschützt.» Bleiben die Kinder unter dem Eis, kommen sie nach allgemeinem Glauben als Engel unmittelbar in den Himmel.

Weiter gehts mit einer Geschichte aus dem «russischen Gouvernement Finnland». Dort wurde ein «Knabe mit doppeltem Gesichte» geboren. Seine Eltern, gewöhnliche Bauernleute, beabsichtigten, «mit demselben zu reifen und es für Geld leben zu lassen».

Neben einer Sage aus der griechischen Mythologie und einer Geschichte eines Studenten aus Warschau (Russland scheint den Zeitungsmachern 1839 nach für viel Unterhaltung zu sorgen) folgt als Abschluss eine Auflistung von Kursen. Dabei handelt es sich möglicherweise um Kurierkurse oder Posttarife.