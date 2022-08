Wohnungsbau So etwas Grosses hat Egnach noch nicht gesehen: Auf dem Luxburgerfeld soll ein neues Quartier mit über 400 Wohnungen entstehen Jetzt kann sich die Bevölkerung zu den Plänen äussern. Wenn nichts dazwischen kommt, beginnen die Bauarbeiten für die erste Etappe 2024.

Visualisierung der geplanten Überbauung mit dem Gartenhof. Bild: PD

Das Gesicht von Egnach wird sich in den nächsten Jahren massiv verändern. Rund um den Bahnhof sind an drei Orten grosse Überbauungen geplant. Die grösste soll auf dem 77'000 Quadratmeter grossen Luxburgerfeld gegenüber der ehemaligen Zinctec entstehen; die Fläche entspricht in etwa der Grösse von elf Fussballfeldern.

Seit über fünf Jahren sind Teams der Firmen Steiner AG und Benz Immo Treuhand GmbH daran, ein Projekt zu entwickeln auf der Basis einer Studie der Dietrich Schwarz Architekten AG aus Zürich und der Heinrich Landschaftsarchitektur GmbH aus Winterthur; sie gingen als Sieger aus einem 2017 jurierten Wettbewerb mit sieben Teilnehmern hervor. Der Gestaltungsplan – er definiert die Eckwerte der Überbauung – liegt mittlerweile vor. Am Mittwoch stellten ihn die Verantwortlichen den Medien vor. Ab Freitag kann sich die Bevölkerung bis 24. September dazu äussern im Rahmen des sogenannten Mitwirkungsverfahrens.

Leuchtturmprojekt in Bezug auf Grösse und Nachhaltigkeit

Vorgesehen ist in mindestens zwei Etappen der Bau von 25 Mehrfamilienhäusern, 33 Reiheneinfamilienhäusern und drei frei stehenden Einfamilienhäusern mit insgesamt 402 Wohneinheiten. Die Investitionskosten belaufen sich auf schätzungsweise 140 Millionen Franken. Von einem Leuchtturmprojekt in Bezug auf Grösse und Nachhaltigkeit sprach Peter Herzog von der Steiner AG. Die Energie zum Heizen und Kühlen soll ein thermisches Seewasserwerk liefern, dessen Projektierung durch Dritte schon weit fortgeschritten ist.

Auch dreigeschossige Gebäude mit Attika sind geplant. Bild: PD

Anders als üblich hätten sie sich zuerst überlegt, wo Grünräume zu liegen kommen und wie sie gestaltet werden sollen. Gedanken zur Bebauung des riesigen Grundstückes mit zwei- und dreigeschossigen Gebäuden hätten sie sich erst danach gemacht, sagte Architekt Dietrich Schwarz. «Es war ein Paradigmenwechsel.» Es sei ihnen wichtig gewesen, im ländlichen Egnach keine Agglo-Siedlung zu planen, sondern ein lebendiges, bunt durchmischtes Quartier mit öffentlichen Begegnungs- und Aufenthaltsräumen sowie möglichst wenig Verkehr. Sie seien ein Pionier im Bereich des nachhaltigen Bauens und bereit, «immer einen Schritt weiter zu gehen», sagte Schwarz.

Schrebergärten, zentraler Platz und Wiesenlandschaft

Der Gestaltungsplan sieht eine zentrale Erschliessungsstrasse mit Tempo 30 sowie Spiel- und Freizeitflächen, eine parkähnliche Wiesenlandschaft, einen Gartenhof mit Schrebergärten, einen zentralen Platz mit vielen Bäumen als Treffpunkt sowie den Rudwieshof als Anbindung zum Schilfgürtel vor. Die Dichte der Bebauung liege nur etwa zehn Prozent über dem, was in Regelbauweise möglich gewesen wäre, hiess es am Mittwoch.

Verkehrsprobleme sollte es keine geben, wie Berechnungen ergeben haben. Vor dem Bahnübergang würden sich höchstens einmal zehn Autos für ganze kurze Zeit stauen, sagte Architekt Schwarz. Mit 250 Fahrzeugen pro Stunde sei die Belastungsgrenze der Erschliessung von 500 bis 800 Fahrzeugen pro Stunde weit unterschritten, sagte Raumplaner Manuel Forster. Auch der Lärm ist gemäss Umweltverträglichkeitsprüfung kein Problem.

Gemeinde überzeugt vom Konzept

Der Egnacher Gemeinderat steht hinter dem Projekt. «Vor allem auch dank dem Anschluss an das thermische Seewasserwerk sind wir überzeugt, dass mit diesem Gestaltungsplan ein städtebaulich sowie verkehrs- und versorgungstechnisch sehr gutes und nachhaltiges Konzept entstanden ist», sagte Gemeinderätin Verena Marti. Sie sei überzeugt, dass das Projekt den hohen Erwartungen an eine Überbauung auf dem Luxburgerfeld gerecht werde.

Wenn nichts dazwischen kommt, sollen die Bauarbeiten für die erste Etappe im Jahr 2024 starten. Mit der zweiten Etappe soll es 2027 losgehen.