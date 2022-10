Wirtschaft «Meine Grossmutter hat 1950 ihr eigenes Geschäft gegründet, sie ist mein Vorbild»: Drei Unternehmer aus der Bodenseeregion auf dem Weg zum grossen Glück Kürzlich hat ein Unternehmer-Treffen in Arbon stattgefunden. Dabei waren unter anderem die Floristin Lia Bieri von «The Bloom», Sepp Rüthemann von «Sepp’s Glace» sowie Mike Kohler von «Kaffeeblum». Diese drei haben sich kürzlich den Traum von der Selbstständigkeit erfüllt.

Drei Unternehmer berichten, wie sie ihren Weg zum Erfolg geschafft haben. Bild: Getty

Sich selbstständig zu machen, ist und bleibt für viele Menschen der absolute Lebenstraum. Doch ohne Risiko und harte Arbeit geht’s nicht. Lia Bieri, Mike Kohler und Sepp wissen, wie es ist und was es braucht, wenn man seine eigene Firma gründet.

Mit «The Bloom» hat sie sich ihren Lebenstraum erfüllt

Schon als Mädchen hat Lia Bieri ihre Zeit am liebsten in der Natur verbracht, und sie kreierte mit den vorhandenen Materialien kleine Kunstwerke. Mittlerweile hat sich die diplomierte Floristin selbstständig gemacht. Die 24-Jährige sagt: «Ich wusste schon in der Lehre, dass ich mir meinen Traum von einem eigenen Geschäft erfüllen möchte.» Am 9. September hat sie diesen Traum verwirklicht. Das Geschäft trägt den Namen «The Bloom» und ist am Rande der Arboner Altstadt zu finden. Sie sagt:

Lia Bieri ist die Geschäftsführerin von «The Bloom» in Arbon. Bild: PD

«An der Eröffnung bin ich völlig überrannt worden. Es sind etwa 180 Besucherinnen und Besucher vorbeigekommen. Viele haben sich sehr über den neuen Blumenladen gefreut.»

Vor ihrer Selbstständigkeit hat sie beim Blumenhaus Feldli in St.Gallen und bei Blumen Bernet AG in Herisau gearbeitet. Zudem hat sie bei einem Starfloristen in Wien ein Praktikum absolviert. Sie sagt: «Das war eine besondere Erfahrung für mich, da es für ihn keine Grenzen gibt.» Er sei eben ein Künstler, der auch mal gerne etwas riskiere.

Flexibilität und Offenheit für Neues muss man als Unternehmerin mitbringen

Als Geschäftsführerin braucht man ein gewisses Selbstvertrauen und Überzeugtheit. Bieri sagt in diesem Zusammenhang:

«Wenn es um meine Werkstücke geht, bin ich sehr selbstbewusst und sicher. Wenn es aber um mich selbst geht, halte ich mich gerne im Hintergrund auf.»

Was muss man mitbringen, wenn sich jemand selbstständig machen möchte? Bieri sagt: «Am wichtigsten ist, dass man weiss, was man will. Aber auch Offenheit für Neues und Flexibilität sind wichtige Eigenschaften.» Dazu gehöre vor allem auch die Freude am Beruf.

Wer sich selbstständig macht, geht immer auch ein finanzielles Risiko ein. Bieri sagt: «Ich bin mir dessen bewusst. Aber es mangelt mir nicht an Eigeninitiative und ich bin überzeugt, dass ich das Geschäft auch in Zukunft weiterführen werde.»

Die 24-Jährige Lia Bieri präsentiert einen Blumenstrauss. Bild: PD

Sie bietet Angebote für Hochzeit- und Eventfloristik an

«Was mich im Alltag am meisten motiviert, ist, dass ich mein eigenes Ding durchziehen kann,» erklärt Bieri. Sie sagt:

«Mich haben Hochzeiten und Events für Floristik stets magisch angezogen.»

Für solche Anlässe sei ihr keine Mühe zu viel gewesen. Darum sei die Freude, dass sie jetzt richtig starten dürfe, sehr gross. In ihrem Geschäft biete sie darum auch spezielle Angebote für Hochzeit und Events für Floristik an.

Vor der Zukunft hat die junge Unternehmerin keine Angst, aber einen gewissen Respekt. Sie sagt: «Ich werde alles daransetzten, dass der Laden läuft und dass es vorwärtsgeht.»

Von der Garage zum eigenen Geschäft

Mike Kohler, Geschäftsführer von «Blumkaffee». Bild: PD

In der Garage seiner Grossmutter hat Mike Kohler ursprünglich angefangen, Kaffeebohnen zu rösten. Das Vorhaben hat sich mit der Zeit auf drei Garagen und einen Keller ausgeweitet. Mittlerweile hat der Rheintaler zusammen mit seiner Frau den Sprung in die Selbstständigkeit geschafft. Anfang April hat er in diesem Jahr sein eigenes Geschäft mit dem Namen «Blumkaffee» an der Zentralstrasse in Arbon eröffnet. In diesem Zusammenhang sagt er:

«Das Blumkaffee war pumpen voll. Wir konnten viele Stammkunden und Gastronomen als Kundschaft gewinnen.»

Seit Anfang Oktober ist das Rösterei-Café im Saurer Werk-Zwei hinter der Webmaschinenhalle von 9 bis 17 Uhr von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Nach eigenen Angaben hat Kohler viele positive Rückmeldungen erhalten, weshalb er die Öffnungszeiten verlängert hat. Zu den beliebtesten Getränken zählen Cappuccino und Nitrokaffee, der mit Stickstoff geschäumt wird.

Grossmutter ist sein Vorbild

Bevor sich Kohler selbstständig gemacht hat, arbeitete er drei Jahre als Kaffeemaschinen-Ingenieur. Als Unternehmer kümmert er sich nicht nur um die technischen Belange, sondern auch um den Einkauf der Kaffeebohnen, deren Verarbeitung und die Zubereitung von Kaffee. In einer Lehre lernen kann man das alles nicht. Kohler hat aber eine Ausbildung als Barista-Trainer absolviert und darf andere in diesem Bereich ausbilden.

Es sei nicht einfach, einen guten Kaffee zu finden. Darum sagt Kohler: «Damit auch Gastronomen guten Kaffee servieren können, haben wir eine Kaffeelösung entwickelt, um dieses Problem zu lösen.» Dass er eines Tages als Selbstständiger arbeiten möchte, war ihm schon lange klar. Eines seiner grössten Vorbilder kommt aus seiner Familie. Er sagt:

«Meine Grossmutter hat sich 1950 selbstständig gemacht und bis zu ihrer Pensionierung ein Geschäft geführt. Vor allem als Frau war das zu jener Zeit sehr aussergewöhnlich.»

So gemütlich und einladend sieht das Blumkaffee an der Zentralstrasse in Arbon aus. Bild: PD

Kohler ist Nachhaltigkeit wichtig

Der Unternehmer legt darum grossen Wert auf die Qualität und Herkunft der Kaffeebohnen. Kohler hat sich mit der Herkunft des Rohstoffes genau befasst. Er weiss, dass die Kaffeebauern immer nach Menge und nicht nach Qualität bezahlt werden. Das führe unter normalen Bedingungen zu einem Hungerlohn für die Bauern und schlechtem Kaffee für uns. Das möchte er verhindern. Und er sagt:

«Wir gehen weg von der Börse und kaufen unseren Kaffee direkt bei den Bauern ein. Damit ändern wir ihre Lebensbedingungen.»

Das sei ihm sehr wichtig, da er auf nachhaltige Produktion grossen Wert lege. Auch die Bauern profitieren, weil sie mehr Geld für ihr Produkt erhalten. Kohler sagt: «Damit haben wir ein Ökosystem geschaffen, dass nachhaltig ist. Die Bauern profitieren von fairer Bezahlung und wir von einer Topqualität.» Seine Kaffeebohnen kommen zum Beispiel aus Äthiopien, Brasilien und Peru. Zudem spendet Kohler ein Prozent des Umsatzes für Naturschutzprojekte.

Hochwertiges Speiseeis mit regionalen und natürlichen Zutaten

Obwohl der 67-jährige Sepp Rüthemann bereits pensioniert ist, arbeitet er als Unternehmer weiter. Wenn es um feines Glace geht, ist er der Fachmann. Seit April 2021 produziert er in Rorschacherberg hochwertiges Speiseeis, welches mit regionalen und ausschliesslich natürlichen Zutaten und einer Extraportion Liebe zubereitet wird. Erhältlich ist Sepp’s Glace am Glacestand im Rietli Goldach, wo er die Kunden bedient. Mit seinen 24-Stunden-Automaten, die an ausgewählten Standorten positioniert sind, ist sein Glace Tag und Nacht verfügbar.

Sepp Rüthemann, Spezialist für feines Glace. Bild: PD

Was ist das Geheimnis von Sepp’s Glace? Er sagt:

«Für mein Glace verwende ich saubere und regionale Zutaten. Darum ist die Zutatenliste relativ kurz.»

Bevor das Unternehmen den Namen Sepp’s Glace getragen hat, hiess es Glace24. Doch das war nicht ideal. Schwiegersohn Christian Enzler hat zusammen mit Rüthemann die Idee entwickelt, das Geschäft in Sepp’s Glace umzubenennen und daraus eine moderne Glace-Manufaktur zu machen. Pro Jahr produziert das Unternehmen 30 bis 40 Tonnen Glace. Bevor sich Rüthemann auf Eis spezialisiert hat, führte er 20 Jahre das Bistro der Hundertwasser-Markthalle in Altenrhein. Seine langjährige Erfahrung in der Gastronomie kommt ihm beim Glace zugute.

Sepp's Glace bietet diverse Eissorten an wie Schokolade, Erdbeere, Pistazie, Mango und Himbeere. Bild: PD

Stracciatella gehört zu Sepp’s beliebtesten Eissorten

Wer bei Sepp’s Glacestand in Goldach vorbeikommt, kann nebst den klassischen und teilweise veganen Eissorten auch aus verschiedenen speziellen Geschmacksrichtungen wählen, wie zum Beispiel Banane, Kokosnuss, Amarena und griechisches Joghurt. Zu seinen Produkten gebe es viele positive Rückmeldungen. Eine der beliebtesten Eissorten sei Stracciatella. Er sagt:

«Alle Sorten kommen bei der Kundschaft gut an. Viele sind vom Geschmack des Glaces überwältigt.»

Das Restaurant Hafen in Romanshorn ist auch ein Fan von Sepp’s Glace und verwendet acht Eissorten für ihre Coupe-Kreationen.

Mit den Automaten können Geniesser bei Tag und Nacht ihre Lieblingseissorte auswählen und geniessen. Bild: PD

Konkurrenz ist für den Markt grundsätzlich gut

In der Bodenseeregion gibt es nicht wenige Gelaterias. Aber das macht Rüthemann nichts aus, weil die Konkurrenz grundsätzlich gut für den Markt sei. Er sagt: «Wir haben unseren eigenen Weg eingeschlagen.»

Aktuell überlege Rüthemann, ob er mehr Glace-Automaten in der Region aufstellen solle. Das Ziel sei, die Produkte einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Im Moment sei ein Standort in Arbon ein Thema. Er sagt:

«Auch Arbon hat ein feines Glace verdient.»