Wirtschaft Forster Profilsysteme investiert 52 Millionen Franken in Romanshorn Die Firma wechselt den Standort von Arbon in die Hafenstadt und baut dort ein grosses Produktions- und Logistikgebäude, ein Technologiezentrum und ein Bürogebäude. Es entstehen 150 Arbeitsplätze.

Spatenstich zum Forster Campus. Bild: Andreas von Bergen

Mit einem Spatenstich haben kürzlich die Arbeiten für den Neubau begonnen. Das traditionsreiche Unternehmen will mit dem Forster Campus auf über 30'000 Quadratmeter Fläche neue Massstäbe in den Bereichen Design, Technik und Nachhaltigkeit setzen. Die Pläne möglich gemacht hat die Stadt Romanshorn, die eine der beiden Baugrundstücke im Industriequartier Hof 2011 als strategische Landreserve erworben und der Firma Forster schliesslich zum Kauf angeboten hatte.

Forster legt grossen Wert auf Nachhaltigkeit

Willi Lüchinger, CEO der Forster Profilsysteme AG. Bild: Andreas von Bergen

«Forster verfolgt einen hohen Anspruch in Bezug auf Nachhaltigkeit: Fast alle Dächer werden mit Solarpaneelen ausgestattet», sagte Forster-CEO Willi Lüchinger beim symbolischen Baustart. Mit einer Leistung von bis zu 1,5 Megawatt versorge die Fotovoltaikanlage die Produktion vollständig mit Grünstrom. «So wird der Forster Campus als erstes Gewerbegebäude der Schweiz die international renommierte LEED-Zertifizierung nach dem besonders anspruchsvollen Gold-Level erhalten.»

Die Produktions- und Logistikhalle mit Hochregallager ist der grösste Bau. Dort sind sämtliche Prozesse optimiert, digitalisiert sowie ressourcenschonend und sinnvoll automatisiert. Das angrenzende Technologiezentrum bietet Platz für das Schulungszentrum, die Produktionswerkstatt und ein Testcenter. Als Drittes reiht sich der Bürobau dezent zwischen den beiden grösseren Gebäuden ein. Die Baumeisterarbeiten führt eine Firma aus der Region aus und die Stahlbaukonstruktionen der Gebäude werden von der benachbarten Firma Fischer AG ausgeführt.

Während die Bürogebäude bereits Ende 2023 bezogen sein sollen, plant Forster mit der vollständigen Inbetriebnahme des Campus bis Juni 2024 – und damit rechtzeitig zum 150-jährigen Firmenjubiläum.

Türen, Fenster und Fassaden aus Stahl

Die Forster Profilsysteme AG entwickelt und produziert sichere und energieeffiziente Lösungen aus Stahl und Edelstahl für Türen, Fenster und Fassaden. Die Firma entwickelt und produziert in der Schweiz und ist mit eigenen Niederlassungen und Vertriebspartnern in rund 30 Ländern präsent. Seit 2018 ist sie Teil des belgischen Familienunternehmens Reynaers. Die Wurzeln hat der Oberthurgauer Traditionsbetrieb in der Arboner Altstadt, wo J. F. Forster 1874 eine Kupferschmiede eröffnete.