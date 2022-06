Wirtschaft Investor gefunden: Bewegung bei einem der wichtigsten Entwicklungsgebiete der Stadt Arbon Die Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte hat fünf fast 58'000 Quadratmeter grossen Grundstücke in Steineloh gekauft. Im Gestaltungsplan ist ein Innovations- und Technologiepark angedacht.

Das Gewerbegebiet Brunewies liegt neben dem Hauptsitz der AFG. Bild: Reto Martin

Arbon ist ein attraktiver Wohnort. Die Zahl der Arbeitsplätze ist aber im Vergleich mit anderen Städten und Gemeinden klein. Der Stadt droht, den Anschluss als Werkplatz zu verlieren. Grosse Hoffnungen setzt die Politik deshalb auf die Überbauung des Gebietes Winzelwies/Brunewis in Steineloh. Die fünf Parzellen mit einer Fläche von insgesamt fast 58'000 Quadratmeter zählen zu den wichtigsten Entwicklungsgebieten von Arbon – nebst den Arealen in der Nähe des Bahnhofs und dem Rietli im Besitz der Stadt.

Seit kurzem haben die Liegenschaft in Steineloh einen neuen Besitzer. Die Personalvorsorgestiftung der Ärzte und Tierärzte (PAT) in Bern hat sie von der Ri-Ma Immobilien GmbH in Widnau gekauft. Über die Pläne könne er noch nicht viel sagen, erklärt PAT-Geschäftsführer Adrian Brupbacher auf Anfrage. Dafür sei es zu früh. «Unser Ziel ist es, das Areal zu entwickeln. Wir stehen aber noch ganz am Anfang des Prozesses.»

Es soll 500 bis 850 Arbeitsplätze geben

Die Rahmenbedingungen steckt ein Gestaltungsplan ab, den die Stadt im November des letzten Jahres in Kraft gesetzt hat. Danach soll es im Gebiet einen Innovations- und Technologiepark geben mit Gewerbe-, Produktions- und Dienstleistungsbetrieben, sagt Fabienne Egloff, die Leiterin der Stadtentwicklung.

Als grober Zielwert ist die Schaffung von 500 bis 850 Arbeitsplätze definiert. Auch die Frage der Erschliessung ist geklärt. Der Stadtrat hat im letzten Dezember den Neubau einer Strasse bewilligt. Einst hatte die Arbonia AG die Grundstücke für die Zusammenlegung und Ausweitung ihrer Produktionsstätten vorgesehen.