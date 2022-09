Wassersport Verein «Wakepark» aus Romanshorn installiert ersten Wasserski-Lift in der Ostschweiz Der gemeinnützige Wassersportverein aus Romanshorn hat für den elektrisch betrieben Lift ein Crowdfounding gestartet. Der Testbetrieb hat im August begonnen.

Dieser Lift für Wassersportarten in Romanshorn wird elektrisch betrieben. Bild: Andreas von Bergen

Anfang August hat der Verein «WakePark» Romanshorn mit dem Aufbau des Lifts für verschiedene Wassersportarten in Angriff genommen. Damit der Einstieg in den Bodensee leicht vonstatten gehen kann, ist an der Ufermauer eine Metalltreppe errichtet worden. Dafür hat der Verein ein Crowdfounding gestartet, um genügend Finanzen für den Bau und Betrieb der Anlage zu erhalten.

Lift wird elektrisch betrieben

Hinter dem Kiesweg ist ein Liftmast mit starker Verankerung von Drahtseilen angebracht worden. Die langen Drahtseile führen über dem See zum Masten, die sich in der Nähe der Bootshafenmauer befinden. Der Lift wird elektrisch betrieben und die Geschwindigkeiten steuert ein Lift-Operator bei der Starttreppe manuell. Der Testbetrieb des Lifts ist bereits letzen Monat mit einzelnen Personen über die Bühne gegangen.

Wassersportarten eignen sich für Kinder, Erwachsene und Gruppen. Bild: PD

Betreiber haben diverse Auflagen und Bedingungen zu erfüllen

Das Departement für Bau und Umwelt des Kanton Thurgau hat einen Konzessions- und Bewilligungsentscheid nach sechsjähriger Planungszeit und einigen abgewiesenen Einsprachen an die Behörden sowie Baueingaben gefällt. Eine zweijährige Konzession ab Inbetriebnahme ist erteilt. Dazu müssen die Betreiber auf dem See und am Ufer diverse Auflagen und Bedingungen erfüllen. Unter anderem zum Beispiel die Bojen-Markierungen des Fahrbereichs. Die offizielle Eröffnung mit Vollbetrieb ist für März oder April 2023 geplant. Die Öffnungszeiten und Ticketpreise werden ab Januar 2023 auf der Homepage www.wakeparkromanshorn.ch und auf Instagram unter wakepark__ romanshorn aufgeschaltet.

Wassersport für Kinder und Erwachsene

Die Angebote von «WakePark» richten sich an Kinder und Erwachsene aus der ganzen Bodenseeregion. Auch Gruppen und Besucherinnen und Besucher die mit Fahrrad, Auto, Schiff oder Bahn anreisen, sind willkommen. Das vielseitige Freizeitangebot eignet sich für alle Personen, die sich gerne am oder im Wasser bewegen und das strahlend schöne Wetter geniessen. «WeakPark» gilt als gemeinnütziger Wassersportverein und bietet attraktive Attraktionen für die Bevölkerung an.