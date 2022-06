Völkerverbindung «Es ist das Gemeinsame, das sich in der Vielfalt zeigt»: Romanshorner Nationenfest zieht viel Publikum an Am Samstag fand der Traditionsanlass auf der Hafenpromenade statt. Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz.

Während sieben Stunden war am Samstag Programm auf der Hafenpromenade angesagt: Am Nationenfest dominierten farbenfroher Tanz und rhythmische Musik auf der Bühne. Einmal mehr präsentierten sich die beteiligten 21 Länder zumeist von ihrer traditionellen Seite und liessen auch damit die Idee des Nationenfestes wieder aufleben: Musik verbindet und macht Gemeinsames sicht- und erlebbar.

Genauso wie die vielfältigen Düfte der kulinarischen Köstlichkeiten, die an den Essensständen angeboten wurden. Manchmal wurde lautstark auf die Leckereien aufmerksam gemacht, manchmal wurden die zahlreichen Besucherinnen und Besucher mit schöner Dekoration angezogen.

Es gab keine Zwischenfälle

OK-Präsident Manuel Bilgeri sagt: «Das Fest verbindet, es ist das Gemeinsame, das sich in der Vielfalt zeigt.» Und die Zusammenarbeit funktioniere auch im OK bestens. Bilgeri zog am Sonntag eine positive Bilanz: «Ganz grundsätzlich sind wir froh, dass das ganze Fest ohne Zwischenfälle vonstattenging – mitsamt ausgelassener Stimmung in den Abend- und Nachtstunden.» Einmal mehr hätten sich die Menschen am friedlichen Zusammensein freuen können.