Visionen Warum Arbon den neuen Hafen verlegen und die Parkplätze auf dem Hafendamm aufheben will: Der neue Masterplan fürs Seeufer stellt einiges auf den Kopf Die Stadt hat am Dienstag einen Aktionsplan für die nächsten 30 bis 40 Jahren vorgestellt. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Leitbild, das der Schlüssel zur blockierten Entwicklung am Wasser ist.

Visualisierung des Masterplans mit dem Hafen am neuen Standort. Bild: PD

Warum braucht die Stadt eine Masterplanung für die Seeufergestaltung?

Ohne sie kann die Stadt die Entwicklung am See nicht vorantreiben. Das Problem: Der Kanton hat aufgrund alter Verträge ein Mitspracherecht, was die Gestaltung des Uferbereichs anbelangt. Die Verantwortlichen in Frauenfeld haben zuletzt wiederholt Nein zu Projekten gesagt, weil ihnen die Einbettung in eine gesamtheitliche Planung fehlte. Diesem Wunsch ist die Stadt jetzt nachgekommen.

Mit wem hat die Stadt zusammengearbeitet?

Federführend war das Office Leibundgut, Bühler, Hartmann (OLBH) aus Zürich. Beteiligt waren auch das Büro für Landschaftsplanung Goldrand GmbH, Zürich, und die Strittmatter Partner AG, St. Gallen, in Bezug auf verkehrstechnische Fragestellungen sowie die Plankultur Beratung und Planung GmbH, Frauenfeld, mit Blick auf denkmalpflegerische Belange. Eine Fachgruppe, die sich aus Vertreterinnen und Vertretern von Stadt, Kanton und Ortsbildkommission zusammensetzt, begleitete die Arbeit. Ausserdem konnte sich die Bevölkerung im Rahmen eines Workshops einbringen.

Wie ist die Stossrichtung?

Es geht darum, die verschiedenen Nutzungen am See zu entflechten. Gastronomie und Kultur sollen ihren Platz künftig hauptsächlich zwischen Wöschplatz und Jakob Züllig-Park haben. Die (wasser-)sportlichen Aktivitäten sind gemäss Masterplanung im Bereich des Seeparkareals konzentriert. Als Ruhezonen beziehungsweise Lebensräume für Tiere und Pflanzen sind die Kastanienallee und die Naturschutzgebiete ausgeschieden. Sie sollen in ihrer heutigen Form erhalten werden.

Soll es tatsächlich nur in einem engen Bereich neue Gastroangebote geben?

Nein, es sind auch Standorte im Seeparkareal oder in der Nähe des Bahnhofs gegen Steinach hin für temporäre Nutzungen definiert.

Die Stadt will den neuen, 2010 gebauten Hafen verlegen. Warum ist der heutige Standort nicht mehr der richtige?

Den Hafen neben die Badi zu platzieren, sei die Raumplanung konsequent zu Ende gedacht, sagte Stadtpräsident René Walther an der Informationsveranstaltung mit Verweis auf die Schwerpunktzonen, die am Seeufer entstehen sollen. Dazu muss man wissen: Der Seeparksaal beziehungsweise sein Ersatz, in dessen Nähe der Hafen zu liegen kommen soll, wird gemäss Masterplan zum Wassersportzentrum mit Konferenz- und Schulungsräumen. Stehen soll es allerdings nicht dort, wo der Seeparksaal heute steht, sondern zurückversetzt an der Bahnlinie im heutigen Industrieareal. Durch die Verlegung des Hafens ergäben sich zudem ganz neue Möglichkeiten auf dem Hafendamm, hiess es.

Was ist auf dem Hafendamm vorgesehen?

Die Stadt würde ihn gerne endlich einem Gastronomen oder einer Gastronomin zur Verfügung stellen, nachdem die letzten beiden Projekt am Widerstand des Kantons gescheitert sind. Gleichzeitig kann sie sich den Damm sehr gut als Bühne für kulturelle Veranstaltungen vorstellen. Ausserdem ergäbe sich die Chance, zusätzliche Anlegeplätze für die Kursschifffahrt zu schaffen. Zur Erinnerung: Die Stadt würde gerne mit den TKB-Millionen eine Solarfähre in Betrieb setzen, die ihren Strom von einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Schiffes bezieht und von April bis Oktober zwischen Arbon und Langenargen am deutschen Ufer verkehren soll. In der übrigen Zeit würde das Boot in Leichtbauweise mit Platz für 100 bis 150 Personen gemäss Grobkonzept für Ausflüge und Anlässe oder als Restaurant zur Verfügung stehen.

Und was passiert mit den Autos?

Die Stadt will die Parkplätze auf dem Hafendamm sowie diejenigen am Adolph Saurer-Quai aufheben. Dafür soll es ein Parkhaus hinter dem Jakob Züllig Park geben. Die Idee ist nicht neu. Schon Martin Klöti, der zwischen 2006 und 2012 Stadtpräsident in Arbon war, präsentierte der Bevölkerung entsprechende Pläne.

Sind auch Massnahmen im Bereich des Langsamverkehrs angedacht?

Ja, die Masterplanung sieht einen durchgängigen Seeuferweg vor, der Mitten durch die Badi führt, die saniert und erweitert werden soll. Vorgesehen ist ausserdem eine neue Veloroute durchs Saurer WerkZwei und die Altstadt als Alternative zum Bodensee Radweg. Streckenweise soll im weiteren versucht werden, die Wege für Fussgänger und Velofahrer zu trennen, damit es weniger Konflikte gibt.

Die Stadt will die Bahnhofstrasse im südlichen Bereich verkehrsberuhigen. Zur Debatte steht unter anderem die Schliessung für den motorisierten Privatverkehr. Nimmt die Masterplanung den Ball auf?

Ja, sie sieht vor, den Bahnhofplatz massiv zu vergrössern. Er soll vom Bahnhof über die Bahnhofstrasse und den «Metropol»-Parkplatz hinaus bis an den See reichen, wo es eine kleine Plattform geben könnte, wie es am Dienstagabend hiess. Die Rede war von einem Fenster zum See.

Wie schnell werden die Ideen verwirklicht?

Darauf gibt es keine klare Antwort. Es ist nicht einmal sicher, ob die einzelnen Ideen überhaupt je realisiert werden. Nichts sei in Stein gemeisselt, sagten die Verantwortlichen. Der Masterplan bilde nicht «das fertige Arbon in 30 bis 40 Jahren» ab, sondern zeige Entwicklungsmöglichkeiten in dieser Zeit, sagte Florian Hartmann vom Office Leibundgut Bühler Hartmann. Stadtpräsident Walther sprach von «strategischen Visionen», die absolut keine Rechtsverbindlichkeit hätten.

Niemand weiss, wie sich die Stadt in den nächsten 30 bis 40 Jahren entwickelt. Was bringt es der Stadt, so weit vorauszuschauen?

Es gehe zum einen darum, sich nichts zu verbauen, sagte Walther. Und zum anderen helfe der Masterplan der Stadt, Massnahmen und Projekte zu priorisieren und in einen zeitlichen Ablauf zu bringen.

Wie kommen die Pläne in der Bevölkerung an? Sie gaben an der Informationsveranstaltung viel zu reden.

Die einen kritisierten, dass vergessen worden sei, das Seeufer verkehrstechnisch besser an die übrige Stadt anzubinden. Andere konnten nicht verstehen, wie man auf die Idee kommen kann, den neuen Hafen zu verlegen. Für Kopfschütteln sorgte auch das Vorhaben, den Uferweg durch die Badi zu führen.