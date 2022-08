Überfall Der Räuber in Flip-Flops ist gefasst: Polizei nimmt nach Überfall auf Arboner Tankstellenshop 44-Jährigen fest Nach einem Raubüberfall am vergangenen Montag auf einen Tankstellenshop in Arbon hat die Kantonspolizei Thurgau einen Tatverdächtigen festgenommen. Beim 44-Jährigen wurde mutmassliches Deliktgut sichergestellt.

Arbon ist eine Hochburg der Tankstellenüberfälle. Ein Drittel aller Raubüberfälle auf Tankstellen und Shops im Kanton Thurgau sind, wie Tagblatt Online jüngst schrieb, in der Stadt am Bodensee auszumachen. So auch am Abend des 22. August: Ein vermummter Mann bedrohte in Flip-Flops die Angestellte eines Shops an der St.Gallerstrasse und erbeutete Bargeld sowie Zigaretten.

Bild: Kapo TG

Im Zuge der umfangreichen Ermittlungen konnte die Kantonspolizei Thurgau wenige Tage später einen Tatverdächtigen festnehmen, heisst es in einer Mitteilung. Beim 44-jährigen Portugiesen wurde mutmassliches Deliktgut sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Bischofszell führt eine Strafuntersuchung. (kapo/ok)