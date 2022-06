Stadtplanung Neue Spielregeln fürs Bauen im Arboner Saurer WerkZwei – so sehen die neuen Pläne aus Die Hälfte des neuen Stadtteils ist gebaut. Für die andere Hälfte haben die Stadt und die HRS die Eckpunkte der Entwicklung leicht angepasst. Auslöser sind unter anderem die Pläne des Kantons, der in der ehemaligen Webmaschinenhalle das Historische Museum unterbringen will.

Blick auf das Saurer WerkZwei. Bild: PD

Es geht vorwärts auf dem ehemaligen Werkgelände der Firma Saurer, und zwar schneller, als es sich die HRS als Entwicklerin des rund 200'000 Quadratmeter grossen Areals seit dem Kauf 2012 vorgestellt hat. «Wir sind sehr zufrieden, wie es läuft», sagt Michael Breitenmoser, Leiter der Immobilienentwicklung Mitte-West/Ost.

Gut die Hälfte der Fläche ist mittlerweile neu überbaut. Für die andere Hälfte wollen die Stadt und die HRS jetzt die Spielregeln leicht ändern. Dazu haben sie den gültigen Gestaltungsplan aus dem Jahr 2007 überarbeitet. Dieser legt die Eckwerte der Überbauung fest. Bauherren müssen sich bei der Erarbeitung eines konkreten Projektes danach richten.

Ausgangslage hat sich geändert

Didi Feuerle, Interims-Stadtpräsident. Bild: Andrea Stalder

Auslöser für die Korrekturen waren nebst Gesetzesänderungen unter anderem die vor 15 Jahren noch nicht bekannten Pläne des Kantons, in der ehemaligen Webmaschinenfalle das neue Historische Museum zu eröffnen. Damit ändert sich die Ausgangslage grundlegend. Am Dienstag bei der Präsentation des überarbeiteten Gestaltungsplans sagte Interims-Stadtpräsident Didi Feuerle:

«Das Museum wird das Herzstück auf dem Gelände und braucht Platz.»

Um herauszufinden, was die neue Situation mit dem geplanten Kulturzentrum für die Bebauung der Umgebung bedeuten könnte, hat die HRS eine Testplanung in Auftrag gegeben. Drei Architekturbüros waren eingeladen, Vorschläge einzureichen. Die Jury entschied sich für die Ideen der GWJ Architektur AG in Bern. Deren Überlegungen sind in den Gestaltungsplan eingeflossen.

Zentralmagazin bleibt teilweise stehen

Raumplaner Daniel Rietmann. Bild: Markus Schoch

Die Stadt und die HRS wollen nicht alles über den Haufen werfen, was bis jetzt gültig war. Es gehe um Optimierungen, sagte Breitenmoser. So sollen die Gebäude direkt an der Umfahrung (NLK) nicht mehr alle genau gleich hoch sein müssen, sagt Raumplaner Daniel Rietmann. Neu wird eine Bandbreite von 18 bis 21 Metern zugelassen.

Das ehemalige Zentralmagazin, das auch als möglicher Standort für das Historische Museum zur Diskussion stand, bleibt entgegen den früheren Plänen teilweise stehen. Abgebrochen werden soll der hintere, durch einen Brand stark in Mitleidenschaft gezogene Teil. Im Baufeld gleich daneben gegen die Schöntalstrasse hin soll es Gebäude verschiedener Höhe geben (15 bis 25 Meter) und neu auch einen Weg.

Der vordere Teil des ehemaligen Zentralmagazins bleibt stehen. Bild: Andrea Stalder

Oberirdische Parkplätze verschwinden

Die Parkplätze gegenüber dem ehemaligen Verwaltungsgebäude der Firma Saurer werden verschwinden. Das Areal wird überbaut, wenn es die Besitzer der ehemaligen Saurer-Fabrikationshallen dereinst freigeben sollten. Sie haben das Recht, den Parkplatz zu nutzen, solange sie ihn brauchen.

Parkplätze fürs Museum werden unterirdisch geschaffen. Konkrete Pläne gibt es allerdings noch nicht, sagte Breitenmoser. Grösseren Handlungsspielraum bietet der überarbeitete Gestaltungsplan Bauherren von Wohnungen. Sie müssen wegen der optimalen Erschliessung des Geländes nur noch 50 Prozent der üblicherweise geforderten Anzahl Parkplätze zur Verfügung stellen.

Michael Breitenmoser, Leiter der Immobilienentwicklung Mitte-West/Ost bei HRS. Bild: Donato Caspari

Die neue Route des Bodensee-Radwegs ist im Gestaltungsplan nicht eingezeichnet. Im Rahmen der Masterplanung für das Arboner Seeufer steht ein Abzweiger durchs Saurer WerkZwei und der Bau einer Passerelle über die Gleise zur Diskussion. Sollten die Pläne Wirklichkeit werden, werde sich eine geeignete Streckenführung auf dem Gelände finden lassen, sagt Feuerle.

Alles ist miteinander verhängt

Der überarbeitete Gestaltungsplan basiert auf der revidierten Ortsplanung, die allerdings noch nicht gültig ist. Voraussichtlich im September kommt sie zur Beratung ins Parlament, ein Jahr später könnte dann das Volk darüber abstimmen, sagte Fabienne Egloff, die Leiterin der Arboner Stadtentwicklung. Das Problem: Es ist unter Umständen alles andere als sicher, dass die Ortsplanungsrevision den Segen der Bevölkerung findet.

So soll das Saurer WerkZwei überbaut werden. Bild: PD

Knapp werden könnte es dann, wenn die Abstimmung über die Ortsplanungsrevision zur Abstimmung über die beiden Riva-Hochhäuser auf dem Gelände des ehemaligen «Metropol»-Geländes werden sollte – so ähnlich wie im letzten November in Steinach. Die Bevölkerung sagte damals Nein zu Zonenplan und Baureglement, weil sie das geplante Hochhaus «Terra Nova» nicht wollte.

Die Stadt will deshalb versuchen, die fürs «Riva» entscheidenden Teile der Ortsplanung vorher zusammen mit dem Gestaltungsplan für die beiden Hochhäuser vors Volk zu bringen. Möglich ist das aber nur, wenn der Kanton mitmacht. Ob er das tut, war am Dienstag nicht in Erfahrung zu bringen.