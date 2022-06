Sport Arboner Tennisfrauen steigen in die höchste Spielklasse auf Das Damenteam 50 spielt im nächsten Jahr nach einer perfekten Saison um den Schweizer-Meister-Titel mit.

Streben nach Höherem: Carmen Hofmänner, Daniela Keller, Steffi Jäger, Birgit Binder, Bettina Ostertag, Annette Wohlfahrt-Laymann, Susi Lamorte. Bild: PD

(red) Nach deutlichen Vorrunden-Siegen gegen Niederurnen, Rapperswil, Dietlikon und Egnach kam es am Wochenende zum Endspiel gegen die Damen aus Interlaken auf heimischer Anlage. Schnell sicherten Bettina Ostertag an Nummer 3 mit einem 6:0 und 6:0 – Sieg sowie Susi Lamorte an Nummer 4 mit 6:1 und 6:0 die ersten Punkte. Die Lokalmatadorin und Tennistrainerin Daniela Keller siegte in bekannt souveräner Manier mit 6:0 und 6:2 gegen die Spitzenspielerin aus Interlaken.

Nachdem Carmen Hofmänner an Nummer 2 dann den Aufstieg mit einem nie gefährdeten 6:4 und 6:4 – Sieg klarmachte, knallten die Korken, und der Jubel war gross. Die vier Schweizerinnen und die drei deutschen Spielerinnen Birgit Binder, Annette Wohlfahrt-Laymann und Stefanie Jäger, welche am Finaltag nicht anwesend sein konnten, blicken auf eine souveräne Saison zurück.

Kein einziges Spiel verloren

Alle Spiele wurden mit 6:0 gewonnen. Während der ganzen Saison wurde nicht ein Einzel oder Doppel verloren. Die Mannschaft freut sich auf die nächste Saison in höchster Spielklasse und wird den Versuch starten, den Meistertitel an den Bodensee nach Arbon zu holen.