Sexgewerbe Kein Puff im Dorfzentrum: Der Steinacher Gemeinderat erlässt präventiv ein Rotlichtverbot – in Mörschwil arbeitete eine Prostituierte illegal Der Gemeinderat von Steinach will kein Puff oder bordellähnliche Etablissements in den Dorfzonen 1 und 2. Er reagiert vorsorglich und erwägt eine Planungszone, um ein Bordell im Zentrum zu verhindern. In Mörschwil hat der Gemeinderat ebenfalls reagiert und einem Erotikbetrieb das Baugesuch verweigert. Dort boten Prostituierte bereits ihre Dienste an – obwohl keine Bewilligung vorlag.

«Steinach aktuell». So heisst das Mitteilungsblatt der Gemeinde Steinach. Die jüngste Ausgabe ist am Freitag erschienen. Der Gemeindepräsident widmet sein Grusswort den Sommerferien und der Hitze. Eine Meldung kündigt neue Richtlinien für Vereine an, zu erfahren ist auch, dass die Firma Tier ihren E-Scooter-Teppich von der Stadt St.Gallen bis an den See ausrollt und dass keine Bundesfeier im herkömmlichen Sinn stattfindet.

Eine heisse Meldung unter vielen unspektakulären

Meldungen, wie sie sich landauf, landab in den Mitteilungsblättern der Gemeinden finden. Passend zu den aktuellen Temperaturen hat es auf Seite 4 im neuen «Steinach aktuell» aber noch eine heisse Meldung. Titel: «Rotlichtverbot im Dorfzentrum». Was hat es damit auf sich? Gibt's Puff?

Der Gemeinderat habe aufgrund einer entsprechenden Anfrage entschieden, zukünftig im Baureglement eine Bestimmung aufzunehmen, wonach in den Kernzonen 1 und 2 (Dorfzentrum) sexgewerbliche oder bordellähnliche Betriebe, erotische Massagesalons oder Ähnliches im Dorfkern untersagt seien. Gemeinderat Andreas Lutz sagt, damit sei das Unterdorf gemeint, also das Gebiet zwischen Hauptstrasse und dem See.

Das Dorf Steinach aus der Vogelperspektive: Zwischen der Hauptstrasse und dem Seeufer möchte der Gemeinderat keine bordellähnlichen Etablissements. Hanspeter Schiess (16. September 2016)

Noch kein Baugesuch eingereicht

Gemäss Lutz ist noch kein Baugesuch eingereicht worden. Der Gemeinderat agiert vorsorglich. Im Mitteilungsblatt heisst es: Nötigenfalls ziehe der Gemeinderat den Erlass einer Planungszone in Betracht, sollte vor der Umsetzung der Vorschrift im neuen Baureglement ein entsprechendes Bau- oder Umnutzungsgesuch eingereicht werden.

Zwischen der Hauptstrasse im Süden und dem See im Norden befinden sich in der sogenannten Kernzone hauptsächlich Wohnbauten. Dort ist nach Ansicht des Gemeinderats ein Etablissement aus dem horizontalen Gewerbe nicht angebracht. An der stark frequentierten Hauptstrasse gibt oder gab es zumindest schon ein solches etwa auf Höhe der katholischen Kirche. Andreas Lutz sagt, das könne schon sein, dem Gemeinderat gehe es auch nicht darum, gegen bestehende Rotlichtlokale vorzugehen, bei denen es keine Probleme gebe. Was genau im Dorfzentrum angedacht sei, wisse der Gemeinderat nicht, da es sich erst um eine unverbindliche Anfrage gehandelt habe. Der Gemeinderat will keine böse Überraschung.

In Mörschwil sind Unterschriften gesammelt worden gegen ein Rotlichtetablissement. Hat der Gemeinderat Steinach das mitbekommen und präventiv agiert, um gar nicht erst Widerstand aufkommen zu lassen? «Nein», sagt Andreas Lutz.

Prostituierte bot in Mörschwil ihre Dienste an – ohne Bewilligung der Gemeinde

Der Toggenburger Elias Baumann plant im Mörschwiler Weiler Riederen ein Etablissement für Massagen und Erotik. Bewohnerinnen und Bewohner haben 300 Unterschriften gesammelt, um den Erotikbetrieb im Erdgeschoss der Liegenschaft 44 zu verhindern. Auch wurden sechs Einsprachen eingereicht.

Im Juni beobachteten Bewohner des Weilers jedoch, dass im Haus 44 bereits eine Prostituierte ihre Dienste anbot – obwohl noch keine Bewilligung der Gemeinde vorlag. Die Schweizerin trug eine Igelfrisur und führte zwischendurch ihr Hündchen spazieren, gekleidet mit Leggins und Daunenjacke. Immer wieder lüftete sie den Raum. Meist aber waren die Jalousien heruntergezogen, die Räume verdunkelt. «Es gab fremde Autos und Suchverkehr im Quartier», sagt der Mörschwiler Marco Mathis.

In diesem Haus im Mörschwiler Weiler Riederen will sich ein Erotikbetrieb niederlassen. Bild: Belinda Schmid

Am Brunnenfest munkelten die Mörschwiler darüber, dass noch eine zweite Prostituierte gesichtet wurde, die im Haus ein und aus gehe. Auch machte das Gerücht die Runde, dass zwei Rumäninnen hinzu kommen würden. Ein Nachbar sammelte Beweise.

Die Gemeinde reagierte umgehend: Sie schickte Betreiber Elias Baumann eine Strafandrohung und stellte eine Entscheidgebühr in Rechnung. Zudem lehnte der Gemeinderat das Baugesuch ab. Niemand bei der Gemeinde Mörschwil will in Zusammenhang mit diesem Thema namentlich genannt werden; Gemeindepräsidentin Martina Wäger weilt in den Ferien.

Von Seiten der Gemeinde heisst es: Ein Bordell passe nicht zum Wohnquartier mit Einfamilienhäusern und vielen Kindern. Es würde das Quartier unattraktiv machen, meinen Angestellte der Gemeinde. Nicht nur Lärm, auch ein «Verlust von Lebensqualität» werde befürchtet. Es sei «nicht schön» für die Kinder, wenn sie mitbekommen, dass Prostituierte im Haus sind. Auch für die Erwachsenen sei es «nicht schön, wenn sie den Kindern diese Sache erklären müssen».

Gesuchsteller Elias Baumann hat den Entscheid an den Kanton weitergezogen. Nun muss dieser entscheiden, ob das Projekt aus baurechtlicher Sicht in Ordnung ist.