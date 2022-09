Schlaflose Nacht «Ich zweifelte daran, ob ich diese Nacht überlebe»: Eine schwere Krankheit brachte den Arboner SVP-Politiker Andrea Vonlanthen auf eine besondere Idee Der frühere Arboner Kantonsrat Andrea Vonlanthen leidet an einer äusserst seltenen Krankheit. Eine schlaflose Nacht im Kantonsspital brachte ihn dazu, in Arbon eine überparteiliche politische Bettagsfeier ins Leben zu rufen. Der Anlass findet dieses Jahr zum zehnten Mal statt. Ein Blick zurück in seine persönliche Schicksalsgeschichte.

Andrea Vonlanthen leidet an einer sehr seltenen Krankheit. Bild: Andrea Stalder

Er lag im Spitalbett, an Infusionen angeschlossen. Andrea Vonlanthen war mit starken Muskel- und Gelenkschmerzen ins Spital Münsterlingen eingewiesen worden. Er wälzte sich schlaflos hin und her:

«Ich zweifelte daran, ob ich diese Nacht überlebe.»

Die Schicksalsnacht ist zehn Jahre her. Doch sie holt ihn jedes Jahr im Vorfeld der politischen Bettagsfeier am dritten Sonntag im September wieder ein. Denn sie war der Auslöser für den im Thurgau in dieser Form einzigartigen Anlass.

Er wartete tagelang auf eine Diagnose

Der bekannte Arboner SVP-Politiker war kurz zuvor noch auf einem Spaziergang mit seiner Frau Marianne, als er in den Beinen plötzlich schier unerträgliche Schmerzen bekam. Sein Hausarzt überwies ihn sofort ins Spital. Dort fand man heraus, dass sein ganzes Blutgefässsystem stark entzündet war. Die Ärzte befürchteten, dass auch innere Organe in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Man sagte ihm:

«Wir wissen nicht was Sie haben. Aber es ist etwas Schlimmes.»

Der damals 64-Jährige war das erste Mal im Spital und hatte panische Angst. Nach langen sechs Tagen, an denen Untersuchung auf Untersuchung folgte, fand man heraus, dass er an der seltenen und schweren Entzündungserkrankung namens Churg-Strauss-Syndrom leidet (siehe Kasten). Vonlanthen erzählt:

«Wenn man für sein eigenes Überleben betet, fragt man sich gleichzeitig, was man tun kann, falls man wirklich nochmals eine Chance bekommt.»

Vonlanthen hat seine Chance erhalten: Er muss zwar täglich Kortison einnehmen und erkältet sich in stark klimatisierten Räumen rasch. Seine Krankheit ist nicht heilbar. Ihm gehe es aber seit vielen Jahren wieder gut. Dafür ist er dankbar. Seine damals tiefe Angst sei grosser Hoffnung und Vertrauen gewichen. Neues Vertrauen habe er nicht nur zu Gott, sondern auch zu seinen Mitmenschen bekommen, betont er. Dieses Vertrauen habe er zuvor weder als Politiker im Grossen Rat und im Arboner Stadtparlament noch als Chefredaktor der Schweizerischen Bodensee-Zeitung in dieser Form gehabt. Er sagt: «Ein solcher Tiefschlag kann einen Menschen mehr als alles andere in seinem Leben verändern.»

Der neue Stadtpräsident kommt in die Kirche

Vonlanthen hat nicht vergessen, was er sich in jener Nacht im Spitalbett vorgenommen hatte: Der tief gläubige SVP-Politiker wollte nach eigenen Angaben etwas auf die Beine stellen, das das politisch-gesellschaftliche mit dem geistlich-spirituellen Leben verbindet und allen Menschen - in welcher Situation sie sich auch immer - befinden, Zuversicht geben kann. Dass er ausgerechnet auf die Idee kam, eine überparteiliche politische Bettagsfeier ins Leben zu rufen, kommt nicht von ungefähr: Der 75-Jährige wurde nämlich just am Bettag geboren. Dieser Feiertag hat für ihn deshalb eine spezielle Bedeutung.

Sein Vorhaben war insofern ambitioniert, als in Arbon auf politischer Ebene zu dieser Zeit alles andere als ein gutes Klima herrschte. Vonlanthen erinnert sich:

«Die politischen Kräfte bekämpften sich damals heftig.»

Trotzdem gelang es ihm, Vertreter aller Parteien ins Boot zu holen. Der Anlass hat seither ohne Unterbruch jedes Jahr alternierend in der katholischen und der evangelischen Kirche stattgefunden und lockt jeweils zwischen 300 und 400 Leute an. Dem Team rund um die politische Bettagsfeier gelinge es immer wieder, prominente Politiker als Botschafter zu gewinnen: Zu Gast waren in den vergangenen Jahren zum Beispiel Ständerätin Brigitte Häberli, die alt Bundesräte Hans-Rudolf Merz und Samuel Schmid, die damalige Ständeratspräsidentin Karin Keller-Sutter und Nationalrat Christian Lohr. Dieses Jahr werden Ständerat Jakob Stark sowie der neue Arboner Stadtpräsident René Walther ihre Reden halten zum Motto «In Gottes Hand geborgen».