Rückblick OK-Präsident über Mitgliederversammlung und Arbon Classics: «Wir müssen beim nächsten Mal unbedingt die Verkehrsproblematik mit der Stadt anschauen» Arbon Classics hat im Mai zahlreiche Gäste aus nah und fern mit historischen Verkehrsmitteln angelockt. Kürzlich hat die Mitgliederversammlung wieder vor Ort stattgefunden. Roland Widmer, OK-Präsident, spricht im Interview über bevorstehende Veränderungen und wie er Arbon Classics erlebt hat.

Die Besucherinnen und Besucher von Arbon Classics reisen von nah und fern zum Event und erfreuen sich an den verschiedenen Verkehrsmitteln. Bild: Manuel Nagel

Nach vier Jahren Zwangspause hat der beliebte Oldtimer-Event Arbon Classics am 20. und 21. Mai endlich wieder stattgefunden. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher aus der Schweiz und dem Ausland sind erschienen und haben sich an den historischen Autos, Flugzeugen, Schiffen, Zügen und Dampfwalzen erfreut.

Roland Widmer, OK Präsident, Arbon Classics. Bild: PD

Gut 50'000 Besucherinnen und Besucher haben Arbon Classics in diesem Jahr besucht. Es heisst, die Veranstaltung sei rekordverdächtig gewesen. Trifft das zu?

Roland Widmer: Die Person, die Auskunft über die Besucheranzahl gegeben hat, war wohl etwas zu optimistisch. Denn es waren ‹nur› 30'000 Besucherinnen und Besucher. Aber Arbon Classics ist dennoch rekordverdächtig besucht worden. Aufgrund der hohen Anzahl von Oldtimern musste Arbon zum ersten Mal grossräumig umfahren werden, da es zu viel Stau und zu wenig Parkplätze gegeben hat. Ebenfalls haben wir von den Teilnehmenden noch nie so viele positive Rückmeldungen per Mail erhalten wie in diesem Jahr. Die Leute schätzen nicht nur die Veranstaltung, sondern auch das Konzept. Dass diese Veranstaltung kostenlos besucht werden kann, kommt bei den Gästen ebenfalls gut an.

Oldtimer stehen in Reihen dicht aneinander. Fans und Schaulustige begutachten die aussergewöhnlichen Autos. Bild: Manuel Nagel

Wie zufrieden waren Sie mit Arbon Classics 2022?

Roland Widmer: Mit diesem Event bin ich sehr zufrieden. Was wir für den nächsten Event aber dringend mit der Stadt anschauen müssen, ist die Verkehrsproblematik. Auch wenn wir in diesem Jahr mit weniger Besucherinnen und Besuchern gerechnet haben, ist die Verkehrs- und Parkplatzsituation in Arbon bedenklich. Darum empfehle ich den Gästen beim nächsten Mal, vermehrt mit dem öffentlichen Verkehr anzureisen.

Die 15. Mitgliederversammlung hat im Fliegermuseum in Altenrhein stattgefunden. Welche Bilanz konnten Sie ziehen?

Roland Widmer: Alle Anträge, die an der Mitgliederversammlung besprochen worden sind, wurden angenommen. Die Stimmung ist auch gut gewesen. Wir haben die Versammlung absichtlich im Fliegermuseum gemacht, weil wir schon lange mit dieser Organisation zusammenarbeiten.

Welche Traktanden sind an der Mitgliederversammlung besprochen worden?

Roland Widmer: Hauptsächlich ist die neue Struktur besprochen worden. Wir haben uns aber auch mit der Frage beschäftigt, wie wir die Arbeiten am besten aufteilen können. Vorher war das nur von wenigen Personen abhängig. Und weil die Leute in die Jahre kommen, soll das OK verjüngt werden.

Wie sieht die neue Struktur aus?

Roland Widmer: Wir haben eine neue Organisation vorgestellt. Aber im Grunde genommen gehen wir wieder zurück zum Anfang. Da war eine Gruppe von Enthusiasten, die das Oldtimer-Treffen früher ohne Verein organisiert und durchgeführt haben. Erst danach wurde ein Verein gegründet.

Jetzt gibt es einen Vorstand mit einem Präsidenten, der zugleich OK-Präsident ist. Neu soll es wieder einen kleinen Vorstand mit den ordentlichen Funktionen und einen separaten OK-Präsidenten geben, die von der Versammlung gewählt werden. Damit kann der OK-Präsident die Ressorts selber bestimmen und zusammensetzten und muss nicht zuerst das OK von der Versammlung bestätigen lassen. Mit dieser Veränderung muss man nicht immer an Versammlungen gehen.

Welche Ziele haben Sie sich im Zusammenhang mit der Mitgliederversammlung gesetzt?

Roland Widmer: Das oberste Ziel ist die Umsetzung neuer Struktur. Aber wir freuen uns auch immer, wenn wir neue Mitglieder im Verein begrüssen dürfen. Viele Personen, die sich in diesem Jahr freiwillig als Helferinnen und Helfer bei uns engagiert haben, sind alle als neue Mitglieder eingetreten. Nun sind wir insgesamt 121 Mitglieder im Verein. Ich muss auch erwähnen, dass wir keine Profi-Event-Organisation sind. Wir sind ein Verein, der die Arbeit auf den Schultern von Freiwilligen trägt. Wir sind um jede Person froh. Und jetzt fängt bereits die Vorbereitung für das nächste Arbon Classics an.

Hat sich Arbon Classics in diesem Jahr finanziell gelohnt?

Roland Widmer: Das Ziel dieser Veranstaltung ist es nicht, dass sie sich finanziell lohnt, sondern dass wir sie weiterhin als Non-Profit-Veranstaltung durchführen können. In diesem Jahr sind wir ein bisschen im Plus, aber wir wissen noch nicht genau wie viel. Wenn es Überschüsse gibt wie in diesem Jahr, wird das Geld für die kostspielige Infrastruktur oder für Reserve Fonds verwendet werden.