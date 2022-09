Die Ostschweizerin Martina Davatz hat einen angeborenen Herzfehler. Sie arbeitet in der Romanshorner Sozialeinrichtung «Brüggli» und nimmt am dort lancierten Projekt «Wheels of Motion» teil. Mit anderen Brüggli-Mitarbeitenden macht sie sich auf die 400-Kilometer-Velofahrt von Bern in die Hafenstadt. Am 17. September beginnt die Tour.