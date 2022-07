Romanshorn «Vom einen auf den andern Tag war alles anders»: Das Palliative Forum Romanshorn lädt zur Gesprächsrunde – verschiedene Leute erzählen von schwierigen Lebensphasen Oksana Tinnemeier geht der Krieg in ihrer Heimat, der Ukraine, sehr nahe. Gerda Löw musste mit 47 nach einem Hirninfarkt ihre Selbstständigkeiten neu erlernen. Beide haben eines gemeinsam: Sie reden darüber und machen weiter.

Unterhalten sich über Krisen: Oksana Tinnemeier, Gerda Löw, Meret Engel, Monika Wettstein-Niedermann und Lukas Rüegge. Markus Bösch

Hirninfarkt, Verlust des Partners, Krieg: Es sind solche Krisen, die oft sprachlos machen und sehr nahe gehen, und von denen die Gesprächsteilnehmerinnen und Gesprächsteilnehmer am Dienstag im Pflegeheim berichteten. Der Kinderchor der Musikschule Romanshorn unter der Leitung von Lena Schönewald hatte den musikalischen Anfangspunkt gesetzt, Meret Engel vom Palliative Forum stellte einfühlsamen Fragen.

Vom einen auf den andern Tag war alles anders

Gerda Löw musste mit 47 Jahren nach einem Hirninfarkt ihre Selbstständigkeiten vollständig neu erlernen.

«Jetzt bin ich dankbar für mein zweites Leben. Und mein Blick auf die Menschen hat sich verändert.»

Oksana Tinnemeier geht der Krieg in ihrer Heimat, der Ukraine, verständlicherweise sehr nahe.

«Von einem Tag auf den andern war alles anders. Heute kann ich sagen, dass ich und viele meiner Landsleute dankbar sind über die überaus offene Haltung der einheimischen Bevölkerung.»

Die Pflegefachfrau Monika Wettstein-Niedermann begleitete ihren krebskranken Mann bis zuletzt.

«Ich kann offen auf Menschen zugehen und nach ihren letzten Wünschen fragen – und diese auch erfüllen. Das tröstet.»

Lukas Rüegge wird als Bestatter konfrontiert mit Menschen in Krisen.

«Oft sind sie dankbar für Gespräche. Und der Umgang mit Krisen verändert auch meinen Blick: Im Bewusstsein der menschlichen Zerbrechlichkeit darf und soll das Leben jetzt genossen werden.»

Heute singt sie in einem Chor

Auch wenn jede Krise anders ist, genauso wie die davon betroffenen Menschen, sind sich die Gesprächsteilnehmenden einig: Wichtig sind Beziehungen und das Reden darüber – und damit auch Zeit und Raum dafür. Gottvertrauen und dann auch ganz konkret Therapien und Kurse haben Gerda Löw geholfen. Heute singt sie in einem Chor und spielt Theater. Monika Wettstein und Lukas Rüegge sind überzeugt, dass das Reden entscheidend ist, in der Familie, mit Freunden und Kollegen. Betroffene sollen Krisen zulassen dürfen und sich trauen, darüber zu sprechen. Oksana Tinnemeier ist überzeugt, dass man Hilfe suchen und in Anspruch nehmen darf – auch wenn Krisen manchmal auch nur sprachlos machen können: Gerade dann sind zugewandte Menschen entscheidend.