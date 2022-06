Romanshorn Evangelisch Romanshorn-Salmsach schliesst mit einem Plus An der Rechnungsgemeinde der evangelischen Kirchgemeinde Romanshorn-Salmsach stimmten die Stimmbürger der positiven Rechnung zu.

Präsidentin Jeannette Tobler überreicht dem zurücktretenden Finanzverwalter Herbert Tobler ein «Sackgsund», ein Kraut und Gemüsegemisch zur Unterstützung seiner Gesundheit.

Die Präsidentin Jeannette Tobler konnte 31 der 2677 Stimmberechtigten im Kirchgemeindehaus Romanshorn zur Versammlung begrüssen. Die magere Beteiligung führte sie auf eine unbeabsichtigte Terminkollision mit einer anderen Versammlung zurück.

Finanzchef Herbert Tobler präsentierte die Rechnung 2021 mit einem Ertragsüberschuss von 104 792 Franken. Wegen der hohen Ausfinanzierungskosten für die Pensionskasse rechnete die Kirchenvorsteherschaft mit einem deutlichen Defizit. Dank der unerwartet hohen Steuereinnahmen und der beschlossenen Gewinnverwendung aus dem Vorjahr schliesst die Rechnung mit einem deutlichen Plus. Dazu beigetragen haben coronabedingte Minderausgaben im gesamten Bereich des kirchlichen Lebens. Dafür kann nun das unerfreuliche Kapitel mit der aufgelösten PK Romanshorn erfolgreich abgehakt werden. Der Gewinn wird aufgeteilt: 10 000 Franken an HEKS zur humanitären Hilfe der vom Krieg in der Ukraine betroffenen Menschen, die in Nachbarländer und in die Schweiz fliehen mussten. 90 000 Franken als Vorfinanzierung zum Umbau beziehungsweise zur Sanierung des Pfarrhauses Salmsach. Der Rest von 4792 Franken für die Vorfinanzierung der Orgelrevision. Die Versammlung genehmigte die Rechnung und Gewinnaufteilung einstimmig. Tobler dankte der Pflegerin Sabine Schleicher, die einen super Job mache.