Romanshorn «Auswärtige landen jeweils an einem falschen Ort»: Die Stadt Romanshorn macht vorwärts bei der Verkehrsproblematik – die Bevölkerung soll mitwirken können Seit Jahren thematisiert der Romanshorner Stadtrat die örtliche Verkehrssituation. Doch jetzt soll etwas gehen. In einem Konzept haben die Verantwortlichen die massgeblichen Punkte festgehalten. Auf dem Plan stehen unter anderem sichere Schulwege und siedlungstaugliche Strassen.

Im Zentrum des Konzepts stehen unter anderem die Velowege. Hier ein Blick auf die Hafenstrasse. Bild: Donato Caspari

Jetzt soll etwas gehen. Seit Jahren plant der Romanshorner Stadtrat zum Verkehr in der Hafenstadt. Nun warten die zuständigen Stellen mit einem Gesamtverkehrskonzept auf – und die Bevölkerung soll mitreden.

Gemäss gestriger Medienmitteilung soll das Konzept die Eckpfeiler für rund zwanzig Jahre setzen. Und zwar für eine Abstimmung der Siedlungsentwicklung, des Gesamtverkehrssystems und der siedlungsverträglichen Verkehrsentwicklung. Eine Steuerungsgruppe hat in den letzten Monaten die Grundlagen erarbeitet.

Es geht um einen groben Entwurf

Dominik Reis, Stadtrat mit Ressort Verkehr und Integration. Bild: PD

Wie der zuständige Stadtrat Dominik Reis auf Anfrage sagt, geht es um einen groben Entwurf: «Welche Strasse sollen wir zuerst in Angriff nehmen? Wo wollen wir 30er-Zonen, und wo soll es mehr Parkplätze geben?» Solche und weitere Fragen stünden im Zentrum. Auch gehe es darum sich anzusehen, welche Auswirkungen die BTS auf Romanshorn hätte. «Und natürlich ist es immer auch ein finanzielles Thema.» Ziel sei es, ins Aggloprogramm des Bundes und der Kantone aufgenommen zu werden. Reis:

«Man darf nicht zu viel erwarten!»

Konkret geht es laut dem Stadtrat denn in erster Linie darum, Strassen siedlungstauglich zu machen. «Ein Thema ist etwa die Reckholdernstrasse.» Dort würden viele Menschen wohnen, es sei allerdings sehr lärmig. «Man kann sich fragen, ob man von Tempo 50 auf 30 gehen will.» Ausserdem soll der Verkehr besser geleitet werden. «Auswärtige fahren heute zum Beispiel der Bahnhofstrasse entlang, sie landen dann beim Hafen oder an einem falschen Ort, um beispielsweise zur Fähre zu gelangen», sagt Reis. In diesem Zusammenhang sollen auch Parkhäuser besser eingebunden werden. Des Weiteren sei die Schulwegsicherheit von Bedeutung.

«Die Kinder sollen geschützt sein.»

Schliesslich sind Velowege zentral, die besser und vermehrt genutzt werden sollen.

Eine Handlungsempfehlung für die Stadt

Interessierte können am 23. Juni um 19.30 Uhr an einer Infoveranstaltung in der Kanti teilnehmen. Die Unterlagen werden online gestellt und die Bevölkerung hat die Möglichkeit, bis Ende August in einer öffentlichen Mitwirkung nochmals Feedback zu Konzept und Massnahmen zu geben. Danach entscheiden Politik und Stimmberechtigen, welche Massnahmen weiterverfolgt werden. Stadtrat Reis: «Das Konzept ist in erster Linie eine Handlungsempfehlung.»