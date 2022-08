Roggwil Gemeindepräsidentenwahl in Roggwil: «Wir haben mehrere Bewerbungen erhalten» Am 27. November wählen die Stimmberechtigten der Gemeinde Roggwil TG ihre neue Gemeindepräsidentin oder ihren neuen Gemeindepräsidenten. Die Vorbereitungen für die Wahlen sind voll im Gange. Momentan prüft die Findungskommission die Eignung der Kandidierenden.

Die Bevölkerung von Roggwil sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger für ihren Gemeindepräsidenten Gallus Hasler. Archivbild: Max Eichenberger

Das Ziel der Findungskommission ist klar: «Den Stimmberechtigten soll eine gute Auswahl präsentiert werden», so Daniel Eugster, der Präsident der Findungskommission und Kantonsrat (FDP).

Vor einigen Wochen gab der Roggwiler Gemeindepräsident Gallus Hasler bekannt, dass er altershalber nach 12 Jahren im Amt nicht mehr zur Wiederwahl antreten werde. Demnach wird Ende Mai 2023 ein neuer Gemeindepräsident an seine Stelle treten. Eugster sagt:

Daniel Eugster, Präsident der Findungskommission. Bild: Reto Martin

«Wir haben mehrere Bewerbungen erhalten.»

Genauere Zahlen möchte er keine nennen. Im Mai sagte er an der Gemeindeversammlung, dass die Findungskommission maximal drei Kandidatinnen und Kandidaten präsentieren wolle.

Ende August finden sogenannte «Hearings» statt. Dabei geht es darum, die Bewerberinnen und Bewerber kennen zu lernen und herauszufinden, ob sie die Voraussetzungen für das Amt mitbringen. Anfang September gibt die Kommission ihre offiziellen Kandidatinnen und Kandidaten bekannt.

Bei der Suche nach geeigneten Kandidaten und Kandidatinnen wird die Findungskommission von Christoph Tobler unterstützt. Der selbstständige Berater unterstützte schon vor zwölf Jahren die damalige Findungskommission. Bis jetzt laufe es gut. «Wir sind voll im Fahrplan», sagt Eugster. Für Eugster zeigt dies, dass die Kommission ihren Job gut erledige.

Am 27. Oktober stellen sich die Kandidierenden an einer Podiumsveranstaltung der Bevölkerung vor. Den Anwesenden wird es möglich sein, mit den Kandidierenden in Kontakt zu treten und Fragen zu stellen. Die Ortsparteien werden das Podium organisieren.