Religion Kirchgemeinden feiern in Romanshorn mit Gottesdienst und Galliern Die sieben Pfarreien des neu geschaffenen Pastoralraumes Oberthurgau luden am Sonntag zu einem grossen Fest auf den Schlossberg.

Eine als Gallier verkleidete Gruppe präsentiert sich auf der Bühne. Bild: Markus Bösch

Das Ziel ist klar und die Worte sind eindringlich. Im Festgottesdienst in der katholischen Kirche Romanshorn sagten es Joseph Devasia, Anne Zorell und Tobias Zierof in ihrer Predigt so: Es muss anders werden, wenn es besser werden soll. Gefragt sei jetzt Mut weiterzugehen, sich auch von Gewohntem zu verabschieden. «Immer mit dem Blick auf das Reich Gottes wollen wir uns darauf einlassen und die Segel setzen. Ganz im Sinn dieses Festes, das sich Kirche ahoi nennt», sagte Pastoralraumleiter Zierof. Musikalisch umrahmt wurde der Gottesdienst vom erweiterten Kirchenchor Romanshorn unter der Leitung von Roman Lopar.

Ganz im Zeichen des gemeinsamen Tuns nutzten verschiedene Gruppen aus den beteiligten Gemeinden die Gelegenheit, sich und ihre Arbeit an einem Stand vorzustellen. Bei Kindern standen Schminken, Geschichten und Volkstänze hoch im Kurs.

An Ständen konnten sich die Besucher über das kirchliche Angebot informieren. Bild: Markus Bösch

Sketches, Interviews und Musik

Im Festzelt wurde zuerst für das kulinarische Wohl gesorgt. Danach führte Moderator Stöff Sutter die Gäste durch ein abwechslungsreiches Programm. Mehrmals war die Amriswiler Band luja zu hören, und aus Arbon, Horn, Romanshorn, Amriswil und Hagenwil präsentierten sich Einzelne und Vereine mit Sketches, Interviews und Musik. Auf den guten, ökumenischen Geist in Romanshorn durfte Gemeindeleiterin Anne Zorell anstossen. Nach dem musikalisch-poetischen Schlusspunkt in der Kirche hiess es dann für die vielen Freiwilligen, das Zelt wieder abzubauen.