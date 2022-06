Ortsplanung Salmsach hat ein Luxusproblem: Es findet sich kein Land zum Einzonen Bauland ist knapp. Salmsach könnte die Fläche um 10'000 Quadratmeter ausdehnen. Doch das ist im Moment nicht möglich.

Zentrumsüberbauung in Salmsach: Das Flachdach ist umstritten. Bild: Reto Martin

Salmsach ist zu wenig dicht besiedelt. Zu diesem Schluss kommt der Kanton. Und er gesteht der Gemeinde zu, was andere auch gerne hätten: Sie könnte 10'000 Quadratmeter neues Bauland einzonen, wie an einer Informationsveranstaltung zur Ortsplanungsrevision letzte Woche bekannt wurde. Das Problem: Es findet sich kein Grundstück, das dafür in Frage kommt.

Dasjenige im Zentrum von Salmsach, das für den Gemeinderat im Vordergrund steht, will der Landwirt nicht geben. Und andere Parzellen erfüllen die Bedingungen nicht, die der Kanton stellt. Sie dürfen beispielsweise nicht am Siedlungsrand liegen, und sie müssen mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen sein, sagte Gemeindepräsident Martin Haas. Zur Umzonung von Land in der Salmsacher Zelg beispielsweise werde der Kanton deshalb nicht Hand bieten. Die Salmacher versuchten es bereits 2013 – ohne Erfolg.

Kritik an Ausnahmebestimmung

Zu reden gab an der Versammlung auch eine Bestimmung, die dem Gemeinderat in der Dorfzone weitreichende Rechte einräumt. Die Behörde kann zum Schutz des Ortsbildes und zur Siedlungserneuerung nach Abwägung der privaten Interessen Ausnahmen von kommunalen Vorschriften oder Plänen bewilligen, sofern keine öffentlichen Interessen verletzt werden.

Dieser Passus müsse gestrichen werden, meinte ein Versammlungsteilnehmer.

«Es darf keine Ausnahmen mehr geben.»

Der Mann spielte auf die Zentrumsüberbauung an, die schon bald fertig ist. Die Behörde bewilligte seinerzeit ein Flachdach, was jetzt Gegenstand eines Rechtsstreites ist. Ein solcher Fall dürfe sich nicht wiederholen, sagte der Kritiker.

Ziel sind bessere Lösungen

Die entsprechende Bestimmung finde sich im Musterbaureglement der Region, an das sich Salmsach anlehne, sagte Boris Binzegger von den NRP Ingenieuren, die Salmach in der Ortsplanungsrevision beraten. Ziel dieses Paragrafen sei, bessere Lösungen zum Schutz des Ortsbildes zu ermöglichen. «Es soll schöner werden.»

Es könne aber eben auch hässlicher werden, wie die Erfahrung zeige, sagte ein anderer Mann. Und es nütze unter Umständen auch nichts, wenn Experten in einem Gutachten versuchten, eine Behörde auf Abwegen zur Räson zu bringen. Die Empfehlung sei unverbindlich, was Binzegger nicht in Abrede stellt. Im Klartext: «Wenn dem Gemeinderat eine Nase passt, ist alles erlaubt, und sonst geht nichts.»