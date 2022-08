Oberthurgau Roggwiler holen Kohlen aus dem Feuer: Niemand sonst wollte das Thurgauer Kantonalturnfest 2024 organisieren Das Thurgauer Kantonalturnfest kommt nach 2018 in Romanshorn erneut an den Bodensee. In zwei Jahren wird es in Arbon stattfinden.

Christoph Anrig und Ralph Wattinger vom STV Roggwil präsidieren das Organisationskomitees des Kantonalturnfestes 2024. Bild: PD/Tobias Theiler

Es ist eine grosse Kiste – eine wirklich grosse! «Wir rechnen mit 7000 Turnerinnen und Turnern ab sechs Jahren. Hinzu kommen etwa dreimal so viele Zuschauerinnen und Zuschauer», sagt Christoph Anrig. Seit vorgestern hat Anrig einen neuen Job gefasst. Gemeinsam mit Ralph Wattinger übt er das Co-Präsidium des Thurgauer Kantonalturnfestes (TKT) aus, das 2024 in Arbon stattfinden soll.

Der Veranstaltungsort erstaunt, denn das TKT, das nur alle sechs Jahre durchgeführt wird, war bei seiner letzten Ausgabe 2018 in Romanshorn und davor in Frauenfeld (2012), Weinfelden (2006) und bereits im Jahr 2000 in Arbon. Weshalb kommt nun schon wieder der Oberthurgau zum Zug – und nicht etwa Weinfelden, Kreuzlingen oder die Hauptstadt Frauenfeld, die alle zweifelsohne über die nötige Infrastruktur verfügten, um einen solchen Grossanlass zu organisieren?

Ganz einfach: Die Interessenten standen nicht wirklich Schlange beim Thurgauer Turnverband (TGTV). Und so fragte dieser im März dieses Jahres beim STV Roggwil an, ob er sich die Organisation des Kantonalturnfestes in zwei Jahren nicht vorstellen könne, da sich bisher noch kein anderer Verein beim TGTV gemeldet hatte.

Roggwil hat entsprechende Infrastruktur nicht

Und die Roggwiler Turnerinnen und Turner stellen sich dieser Herkulesaufgabe und versuchen sie zu stemmen. Ihnen zu Hilfe eilen die Turnerkolleginnen und -kollegen aus Arbon, denn dort wird der Anlass über die Bühne gehen. Das Dorf Roggwil mit seinen rund 3000 Einwohnern könnte das TKT mit der vorhandenen Infrastruktur gar nicht durchführen, weshalb man auf die Nachbarstadt ausweicht.

Somit war auch für die Arboner Turner klar, dass sie da nicht einfach Abseits stehen werden. Vor einer Woche führten sie eine ausserordentliche Vereinsversammlung durch, um die Roggwiler «wo immer möglich ideell, organisatorisch und personell zu unterstützen», wie es in der Einladung an die Mitglieder hiess.

Im Vorfeld hatte der STV Roggwil diverse Abklärungen getroffen und sich mit Landeigentümern wie auch mit den Organisatoren des letzten TKT in Romanshorn getroffen. Und man ist zum Schluss gekommen, dass die Durchführung des Turnfestes mit den beiden Vereinen aus Arbon und Roggwil grundsätzlich machbar sei. Am Montagabend wurden nun Nägel mit Köpfen gemacht und der Trägerverein unter Präsident Walter Hegner gegründet.

Die Gründung des Trägervereins für das Thurgauer Kantonalturnfest 2024. Bild: PD/Tobias Theiler

1500 Helfer für Vereine aus der ganzen Schweiz

Der Oberthurgau springt also in die Bresche und holt die Kohlen aus dem Feuer, damit die Thurgauer Turnerinnen und Turner in zwei Jahren erneut ein «modernes und buntes Turnfest» feiern können, wie Christoph Anrig sagt. «Wir wollen die Plattform nutzen, um die Leute zusammenzubringen und den Turnsport zu zelebrieren.»

Das soll an folgenden Standorten geschehen: Auf der Sportanlage Stacherholz sowie auf der Bleiche sind die sportlichen Wettkämpfe eingeplant, und für das Festgelände ist das Areal am Seeufer, wo jeweils die «Arbon Classics» oder das Summerdays Festival stattfinden, ideal.

Während der zwei Wochenenden vom 22./23. Juni sowie vom 28. bis 30. Juni 2024 werden gegen 1500 Helferinnen und Helfer benötigt. OK-Präsident Ralph Wattinger sagt:

«Am TKT 2024 werden Vereine aus der ganzen Schweiz sportliche Höchstleistungen zeigen. Das Wettkampfangebot umfasst die ganze Palette der Turnbewegung. Für die teilnehmenden Vereine, wie auch für Zuschauerinnen und Zuschauer ein Highlight.»

Dieser Anlass sei eine Chance für den Oberthurgau und die Vereine aus Arbon und Roggwil, sich zu präsentieren.