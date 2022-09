Nachruf Abschied von Ueli Zeugin: Ein unermüdlicher, tatkräftiger und zupackender Macher Vergangene Woche verstarb der ehemalige Kesswiler Gemeindeammann Ulrich Zeugin 84-jährig. Als unermüdlicher, tatkräftiger und zupackender Macher brachte er viele Projekte in seiner Zeit als Gemeindeammann zum Erfolg. Er hinterlässt bleibende Spuren in Kesswil.

Ulrich Zeugin, den meisten bekannt als "Ueli". PD

Ueli Zeugin fand den Weg ins Dorf als kaufmännischer Geschäftsführer des damaligen Industriebetriebes Pressta AG. Das politische Geschehen in Kesswil interessierte ihn von Anbeginn und er brachte sich aktiv ein. 1991 wurde Ueli Zeugin als neuer Kesswiler Gemeindeammann gewählt. Dieses Amt führte er mit grosser Motivation und spürbarer Begeisterung bis ins Jahr 2007 aus.

Ueli Zeugin führte die Gemeinde mit straffen Zügeln. Es mussten viele Probleme in der finanziell verschuldeten Gemeinde angepackt und gelöst werden. Es galt die Gemeindeverwaltung neu zu organisieren, diverse Reglemente der Zeit anzupassen und Entwicklungsmöglichkeiten für das örtliche Gewerbe zu schaffen. Seine ausgezeichneten Finanzkenntnisse und sein Wille, die gesetzten Ziele zu erreichen, brachten die Rechnungsabschlüsse der Gemeinde auf ein Niveau, das die Loslösung vom kantonalen Finanzausgleich erlaubte und damit auch die Steuerbelastung für Kesswils Einwohner senken konnte.

Der ablehnende Bundesgerichtsentscheid 2003 zum Kesswiler Hafenprojekt, das zuvor die Kesswiler Gemeindeversammlung mit einer Zweidrittelmehrheit befürwortete, betrachtete Ueli Zeugin als Tiefpunkt seines politischen Wirkens. Ueli Zeugins Führungsstil mag dem einem oder anderen etwas zu direkt gewesen sein, auch hielt er sich nicht mit Kritik an den kantonalen Amtsstellen zurück, aber er hatte immer den Vorteil Kesswils und das Mehrheitsinteresse im Auge. Gerne erinnert man sich an seine Gemeindeversammlungen. Kurzweilig, bestens organisiert und immer Dossier sicher, das waren seine Markenzeichen. Dank seiner regen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben in der Gemeinde wusste er aus erster Hand, wo der Schuh drückte und was die Bürger bewegte.

Auch nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik 2007 befasste er sich mit politischen Fragen und bis in die jüngste Zeit interessierte er sich detailgenau für Budgetvorschläge und Rechnungsabschlüsse. Zusammen mit seiner Frau genoss er nach der Pensionierung die Zeit in seinem Haus und Garten. Viele Jahre erfüllte er in örtlichen und regionalen Sozialinstitutionen wichtige Aufgaben.

Ueli Zeugin war indes nicht von schweren Krankheiten verschont geblieben. Wenn er sich davon auch recht gut erholen konnte, zog er nach dem Tod seiner Ehepartnerin in die Nähe seiner Kinder in eine Alterswohnung. Nun hat sich Ueli Zeugins Lebenskreis geschlossen. Er hat im Kesswiler Dorfgeschichtsbuch einen wichtigen Platz eingenommen und wird uns noch lange als bedeutungsvolle Persönlichkeit in bester Erinnerung bleiben.