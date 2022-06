Kultur Joris, Seven, Kunz und ein berühmter Heimkehrer: Auf diese Musiker darf sich das Publikum am Romanshorner Sommernachtsfestival freuen Vom 4. bis 6. August feiern die Veranstalter des Traditionsanlasses das 25-Jahr-Jubiläum. Das Programm sei das beste, das sie je geboten hätten, sagt OK-Präsident Cello Fisch.

Joris ist am Freitag der Headliner am Romanshorner Sommernachtsfestival. Bild: Alexander Prautzsch/dpa

Es ist diesmal alles ein bisschen grösser als sonst beim Romanshorner Sommernachtsfest, das sich neu Sommernachtsfestival nennt. Der alte Fähreanlegeplatz wird erstmals zur Tanzfläche. DJs legen an allen drei Tagen auf, am Samstag sogar bereits ab 14 Uhr bis tief in die Nacht hinein. Verpflichtet haben die Organisatoren Martez Delion, Mad Lad, Ramon Ramos, Kev & Lex, Rouven, Martez Delion, Luc G, Mr. Smooothie, Agatmato, Morgen Button und Avatton. «Mit einem passenden Ambiente werden wir für Sommerferien-Feeling sorgen», verspricht OK-Präsident Cello Fisch.

Cello Fisch, OK-Präsident. Bild: PD

Das musikalische Programm vorne auf der Raiffeisenbühne am See sei so gut wie nie zuvor. «Wir haben uns wegen des 25-Jahr-Jubiläums entschieden, noch mehr Gas zu geben als sonst», sagt Eventorganisator und Caterer Fisch. Es sei allerdings eine Herausforderung gewesen, grosse Namen nach Romanshorn zu holen, weil viele Künstlerinnen und Künstler nach Corona jetzt Konzerte nachholen würden, für die sie bereits 2019 gebucht worden seien.

Donnerstag: DJ Ferdi, Victory Kid und The Noise Brothers

Das Festival am Donnerstag eröffnen wird DJ Ferdi. «Mit ihm arbeiten wir seit Jahren zusammen. Er ist ein absoluter Publikumsliebling», sagt Fisch. Danach geben Victory Kid aus den USA ihr einziges Konzert in der Schweiz. In den Genuss dieses exklusiven Auftritts kommen die Besucherinnen und Besucher wegen Carlo Ribaux, der am Schlagzeug der Pop-Punk-Band sitzt, die derzeit durch Europa tourt: Der Musiker ist in Romanshorn aufgewachsen und wollte unbedingt in seiner alten Heimat auf der Bühne stehen.

Den Abschluss macht die Coverband The Noise Brothers, die schon seit über 30 Jahren unterwegs ist und unter anderem am Jazz Festival in Montreux oder 2006 bei den Olympischen Winterspielen in Turin auftrat. Seine Ursprünge hat das Quartett in Frauenfeld.

Freitag: Sam Himself, Kunz, Joris und DJ Ferdi

Kunz. Bild: Amanda Nicolic

Am Freitag geht es mit dem Basler Indie-Rocker Sam Himself los. «Ich habe ihn schon zweimal in kleiner Formation für andere Events gebucht, er ist super cool», sagt Fisch. Danach betritt Mundart-Sänger Kunz die Bühne. Der Chartstürmer mit dem Übernamen Alpen-Gosling in Romanshorn zu haben, sei ein grosses Glück, sagt Fisch.

Headliner ist der Berliner Singer-Songwriter Joris, der 2016 in Deutschland drei Echos gewann, unter anderem als Newcomer des Jahres. Vor allem wegen ihm mussten die Organisatoren so viel in Licht und Bühnentechnik investieren wie nie zuvor. «Im Backstage-Bereich gibt es dieses Jahr ausserdem ein zusätzliches Zelt für ihn», sagt Fisch.

Samstag: Publish or Perish, Open Season, Seven und DJ Ferdi

Der Sänger und Musiker Seven kehrt nach Romanshorn zurück. Bild: Severin Bigler

Die Lorbeeren ernten für ihren Auftritt auf der kleinen Bühne vor drei Jahren können am Samstag Publish or Perish. Die Ostschweiz Rockgruppe gewann damals den Bandcontest. Der Preis: Sie dürfen dieses Jahr auf der grossen Bühne beweisen, was sie können. Die Urban-Reggae-Band Open Season aus Bern nach ihnen kennt das Gefühl bereits, vor Tausenden von Menschen zu spielen. Die Mitglieder gaben in den letzten 20 Jahren schon über 500 Konzerte.

Ebenfalls ein alter Hase im Showbusiness ist Seven, der 2011 sein erstes Album veröffentlichte und im gleichen Jahr ein erstes Mal das Publikum in Romanshorn am Sommernachtsfest begeisterte. «Ich freue mich sehr, dass wir ihn nochmals zu uns holen konnten», sagt Fisch.