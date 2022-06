Kulinarik Ein Prosit auf die Huus Braui in Roggwil Die Brauerei feierte am Wochenende das 20-Jahr-Jubiläum. Viele Besucherinnen und Besucher stiessen mit den Betreibern auf der Schlosswiese an.

Gemütlich im Liegestuhl: Besucherinnen und Besucher des Jubiläumsfests lassen es sich auf der Schlosswiese gut gehen. Bild: Max Eichenberger

Bierideen müssen weder ultrakurze Halbwertszeiten haben noch Utopien bleiben. Die Initianten der Huus Braui Roggwil mitten im Dorfzentrum in der alten Öli sind bestes Beispiel dafür, das daraus etwas Nachhaltiges entstehen kann. 20 Jahre nach der Gründung ist ihre regionale Marke fest verankert und die Entwicklung des innovativen Nischen-Players eine Erfolgsgeschichte.

Mit einer grossen Party feierte halb Roggwil am Wochenende auf der Schlosswiese das Jubiläum in bierseliger Laune: mit Kulinarik, Spiel, Musik und Attraktionen. Roggwil und die Huus Braui, das passt auch für Gemeindepräsident Gallus Hasler, wie er mit Blick auf beide Erfolgskurven anmerkt: «Die Gemeinde hat heute 780 Einwohner mehr als im Gründungsjahr der Huus Braui, und der Steuerfuss konnte in diesem Zeitraum von 65 auf 44 Prozent gesenkt werden.»