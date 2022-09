Kulinarik Die Mosterei Möhl lässt mit dem Mostfest die Tradition hochleben Das Familienunternehmen in Stachen macht aus der Mostobsternte ein Volksfest für Gross und Klein. Die Besucherinnen und Besucher kamen in Scharen.

Huldigung an das Obst: ein Fest für Kehle und Gaumen. Bild: Max Eichenberger

Was den Münchnern die Wiesn, ist den Stachener Cidermachern das Mostfest. Damit feiert die kundennahe Mosterei Möhl in den Stammlanden des Obstbaus die Mosternte mit der Bevölkerung, den Produzenten und Partnern. Und setzt mit der Publikumsveranstaltung eine wiederbelebte Tradition fort.

Am letzten Wochenende strömten viele Besucherinnen und Besucher nach Stachen, um das zu kosten, was die süsse Frucht vom Baum in verschiedenen Varianten hergibt, vom klassisch frischgepressten Apfelsaft aus der museumsreifen Handpresse bis zu modernen Ciderprodukten und Apfelweinen. Kinder konnten unter Anleitung im Obstgarten des MoMö-Museums ihren eigenen Saft selber pressen. Für sie hatte die Ludothek Arbon zudem einen Geschicklichkeitsparcours aufgebaut.

Rundtour mit dem Saurer-Oldtimer

Bei der Anlieferung konnte man zusehen, wie Produzenten ihre Ladungen in die Silos entleeren, bevor das Mostobst unterirdisch dem Waschprozess zugeführt wird. Nicht unglücklich zeigt sich Seniorchef Ernst Möhl darüber, dass die diesjährige Ernte eher mittelprächtig ausfallen wird: «Wir haben noch mehr als einen Jahresbedarf an Lager.»

Auf dem Areal gab es nicht nur Süsses und Vergorenes in flüssiger Form für die Kehle, sondern auch Köstlichkeiten von regionalen Anbietern für den Gaumen. Saurer-Oldtimer brachten Besucher ausserdem zur Obstsortensammlung in Hofen, zur Öpfelfarm in Olmishausen und zum Vorzeige-Hochstammobstgarten der Familie Müller in Muolen.