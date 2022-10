Jugend Ein Bikepark und ein temporäres Kino für Arbon: Junge setzen sich für ihre Anliegen ein An der Ideenwerkstatt des «Stadtworkshops junges Arbon» gingen Jugendliche der Frage nach, wie ihr Wohnort für sie attraktiver werden könnte. Es bildeten sich vier Teams, die sich in den nächsten Monaten vertieft mit vier Projektideen befassen werden.

Junge Arbonerinnen und Arboner an der Ideenwerkstatt vom 17. September. Bild: PD

(red) Um die Bedürfnisse Jugendlicher in Bezug auf Treffpunkte sowie weitere Anliegen in Erfahrung zu bringen und gemeinsam geeignete Massnahmen zu erarbeiten, lancierte der städtische Bereich Gesellschaft im Juni den «Stadtworkshop junges Arbon». Anlässlich von mehreren Pop-up-Büros konnten junge Arbonerinnen und Arboner sagen, was ihnen an Arbon gefällt und was ihnen fehlt.

In einem zweiten Prozessschritt lud der städtische Bereich Gesellschaft kürzlich interessierte 10- bis 21-Jährige in die Arboner Sporthalle zur Ideenwerkstatt. 25 junge Arbonerinnen und Arboner nutzten die Gelegenheit und entwickelten gemeinsam mit Stadtrat Michael Hohermuth und Mitarbeitenden der Stadtverwaltung die eigenen sowie die bei den Pop-up-Büros gesammelten Ideen weiter.

Wie die Stadt nun mitteilt, werden folgende vier Projektideen in nächster Zeit vertieft bearbeitet: die Schaffung eines selbstverwalteten Jugendraums, eines Bikeparks, eines temporären Kinoangebots im Winter sowie einer Acro-Dance-Gruppe. Für jede Projektidee wurde ein Team gebildet und das weitere Vorgehen definiert. «Somit ist der erste von mehreren Schritten bis hin zu einer allfälligen Umsetzung getan», schreibt die Stadt. Bis zur Präsentation der Ergebnisse im kommenden Frühsommer werden die Teams von Mitarbeitenden der Stadt Arbon begleitet und wo nötig unterstützt.