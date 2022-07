Interview Was dem höchsten St.Galler in Erinnerung bleibt vom Besuch in Arbon: «Einer warf eine Büchse» Die beiden Stadtparlamente von Arbon und St.Gallen haben sich gegenseitig zu einem Besuch mit anschliessendem Austausch beim Apéro eingeladen. Kürzlich war deshalb eine Delegation rund um den Präsidenten Jürg Brunner (SVP) an der Parlamentssitzung in Arbon.

Jürg Brunner, der aktuell höchste St.Galler. Bild: PD

Herr Brunner, was verbindet Sie persönlich mit Arbon?

Jürg Brunner: Ich bin in Arbon aufgewachsen und war schon damals am Bodensee kulturell und politisch aktiv. Zuletzt war ich noch zehn Jahre Präsident des HEV Region Arbon. Auch als höchster Stadt-St.Galler fühle ich mich mit Arbon stark verbunden. Schliesslich hat auch Gallus diesen Weg beschritten.

Was ist Ihnen von der letzten Parlamentssitzung in Arbon in Erinnerung geblieben?

Das sind zwei Dinge: Die Aktion eines Parlamentariers, der zum Thema Littering ein heftiges Votum abgab und eine Büchse mitten in den Saal warf, ausserdem war die Sitzung recht gut besucht.

Was hat Sie an diesem Abend überrascht?

Dass die Sitzung mit Appell fast militärisch eröffnet wurde. Bei der überschaubaren Anzahl von insgesamt 30 Parlamentarierinnen und Parlamentariern und drei Stimmenzählern schon etwas speziell. [Das St.Galler Stadtparlament zählt 63 Mitglieder, Anm. der Redaktion.]

Was können sich die St.Galler von den Arbonern abschauen?

Bei den Parlamentssitzungen in Arbon gibt es offenbar Fragestunden, wo die Volksvertreter kurze Fragen stellen können, die dann sofort vom Stadtrat beantwortet werden. In St.Gallen werden Fragen immer schriftlich beantwortet. Das ist sicher teilweise ein unnötiger Aufwand für die Verwaltung.

Was läuft umgekehrt in St.Gallen besser, respektive welche Tipps haben Sie für die Parlamentarier in Arbon?

Wir haben ja das Arboner Parlament zu einem Gegenbesuch in St.Gallen eingeladen. Somit können die Arboner das dann selbst beobachten. Was ich aber besonders schätze, ist die Tatsache, dass wir einen eigenen Versammlungsraum im Waaghaus haben und technisch etwas besser ausgerüstet sind, zum Beispiel haben wir in St.Gallen eine Abstimmungsanlage.