Innovation Arbon bietet Stand-up-Paddlern neu direkt am See Schliessfächer für ihr Board an Die Stadt erstellt derzeit auf dem Schwimmbadgelände einen gesicherten Lagerplatz. Er soll bis zu den Sommerferien parat sein. Entsprechende Pläne gibt es auch fürs Strandbad.

Stand-up-Paddling boomt: Die Stadt Arbon schafft jetzt Lagermöglichkeiten für die Boards. Bild: Thomas Staub

Über fünf Kilometer Seeanstoss, davon knapp zwei Drittel öffentlich zugänglich. Markus Rosenberger, Leiter der Abteilung Freizeit, Sport, Liegenschaften, weiss um dieses Kapital. Für ihn ist Arbon auch darum «die schönste Stadt am Bodensee», zumindest am Südufer. Und geradezu prädestiniert, ihr lagebedingtes Potenzial noch besser zu nutzen. Dies im Verbund mit Thurgau Tourismus und Partnern der Wassersportszene. Der Anspruch: «Der Bodensee soll führende Paddelland-Region werden» – und Arbon mittendrin.

Stand-up-Paddling erlebe einen enormen Boom und verzeichne ein ähnliches Wachstum wie Snowboarden vor 30 Jahren. «Da wollen wir am Ball bleiben», sagt Rosenberger im Rahmen des Padl-Festivals, das noch bis Sonntag beim Waschplatz stattfindet und die Paddeleuphorie weiter anstacheln soll. Mit vier speziell gekennzeichneten Einstiegsorten (Waschplatz, Seepark/Schütti, Strandbad und Frauenbad/Chratzern) schafft Arbon Stand-up-Paddlern gleich vier offizielle Zugänge aufs Wasser. Doch dabei will man es nicht bewenden lassen.

Teil des Schwimmbadareals für SUP-Depot abparzelliert

Die Infrastruktur zu Lande soll nach und nach den Bedürfnissen der Freizeitwassersportler angepasst werden. Heute entrollen die meisten SUP-Paddlerinnen und -Paddler ihr mitgeschlepptes aufblasbares Board am Ufer, pumpen es auf, um es dann zu wassern. Nach dem Einsatz wird es wieder entlüftet, eingerollt und in die Transporttasche verstaut. Flexibel und ideal für SUPler, die gerne verschiedene Gewässer erkunden.

Doch für Wassersportler, die oft am selben Ort aufs Wasser gehen, ist die Prozedur eher mühsam, selbst wenn es inzwischen taugliche und handliche akkubetriebene Pumpen gibt, deren Lärm jedoch die Idylle trüben kann. Auf dem Schwimmbadgelände, angrenzend an den Waschplatz, erstellt die Stadt derzeit ein Depot für Boards, die dort verschliessbar und sicher gelagert werden können. Ein Ad-hoc-Projekt.

Markus Rosenberger, Leiter Abteilung Freizeit, Sport, Liegenschaften, im Bereich des Schwimmbadareals, wo künftig SUP-Boards eingestellt werden können. Bild: Max Eichenberger

Platz für 50 Boards

«Das Angebot ist vor allem für Einheimische gedacht», sagt Markus Rosenberger. Aber auch Gäste, die zum Beispiel nicht am See direkt logieren, so die Vorstellung, könnten es nutzen. Die Tarifstruktur ist noch nicht festgelegt. Rosenberger schwebt eine Saisongebühr von 150 Franken vor. Im südöstlichen Bereich, anschliessend an das Schwimmbad-Garderobengebäude, ist ein Teil des Areals abparzelliert worden.

Der Zugang zum Depot erfolgt über ein neues Tor an der Wassergasse. Die Kapazität werde sicher über 50 Boards liegen. Die Kosten sind noch nicht im Detail bekannt. «Wir setzen aber eine kostengünstige Lösung um», verspricht Rosenberger. «Noch bis zu den Sommerferien werden wir in Arbon einen Mehrwert schaffen.»

Strandbad soll auf nächste Saison hin folgen

Auch beim Strandbad ist vorgesehen, die derzeit knappen Einstellkapazität zu erweitern. «Allerdings erst auf die nächste Saison hin. Wir werden zunächst die räumliche Situation beim Garderobentrakt analysieren und Optimierungsmöglichkeiten ausloten», sagt Rosenberger. Teilbereiche hat die Stadt vermietet. Diese Mietverhältnisse dürfte man auch anschauen.

Laut Bademeisterstellvertreterin Daniela Keller bestehe im Strandbad «ein grosses Bedürfnis», SUP dort einstellen zu können. Man möchte gerne diese Klientel erschliessen. Beat Hausammann von der Kanuschule Bodensee, die auch SUP-Kurse anbietet und Boards vermietet, fällt kein Zacken aus der Krone: «Kajak ist und bleibt unser grösster Geschäftsbereich.»