Finanzen «Jetzt können wir unser Erspartes brauchen»: Arboner Stadtrat plant grosse Investitionen Der Finanzhaushalt der Stadt Arbon befindet sich im Gleichgewicht. Dies zeigt die Hochrechnung 2022. Für 2023 rechnet der Stadtrat mit einem kleinen Defizit. Trotzdem stockt er das Investitionsvolumen deutlich auf.

Stadtrat Luzi Schmid, Finanzchef Pascal Büchler und Interims-Stadtpräsident Didi Feuerle präsentieren das Budget 2023 der Stadt Arbon. Bild: Ralph Ribi

In all den Dokumenten und Grafiken fällt eine Säule auf. Sie ist deutlich höher als alle anderen: Die Stadt Arbon will im kommenden Jahr nämlich viel mehr investieren als in den vergangenen Jahren. 8,7 Millionen Franken sind vorgesehen. Finanzchef Pascal Büchler sagt an der Medienorientierung zum Budget 2023 der Stadt Arbon:

«Wir planen für das kommende Jahr das mit Abstand höchste Investitionsvolumen der letzten Jahre.»

Einige Stadtparlamentarier dürfte dies freuen. Sie kritisierten den Stadtrat in ihrer letzten Sitzung Ende Juni nämlich dafür, dass die Stadt Arbon im vergangenen Jahr bloss 2,3 Millionen Franken investiert hat.

«Die vorgesehenen hohen Investitionen sind keine Reaktion auf diese Kritik», betont jedoch Stadtrat Luzi Schmid, der bis zum Amtsantritt des neuen Stadtpräsidenten die Finanzen interimistisch führt. Vielmehr seien diese im Finanzplan seit längerem so vorgesehen. Er sagt:

«Arbon steht unterdessen auf finanziell stabilen Beinen.»

So hat die Stadt viermal nacheinander mehrere Millionen Franken Gewinn erwirtschaftet. Und auch für das aktuelle Jahr sieht es nicht schlecht aus. Büchler sagt: «In der Hochrechnung 2022 gehen wir vorsichtig prognostiziert von einem Ertragsüberschuss von rund 300'000 Franken aus.»

Hier will Arbon investieren Am meisten Geld will die Stadt Arbon 2023 für die Sanierung von Gemeindestrassen und Kanalisationen ausgeben (total rund 4 Millionen). Ebenfalls teuer zu Buche schlagen wird die anstehende Sanierung des Schlosses, namentlich des Turms, des Daches und der Schlossmauer (1,25 Millionen). Weiter geplant ist die Sanierung der Folie im Hauptbecken sowie die Befestigung im Uferbereich des Schwimmbades (0,65 Millionen). Für den Campingplatz sind total 0,63 Millionen und für die Verklappung der Einfahrt des Bootshafens sind 0,4 Millionen Franken vorgesehen. (afl)

Einen grossen Teil des Investitionsvolumens kann die Stadt aufgrund der positiven Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre selbst finanzieren. «Jetzt können wir unser Erspartes brauchen», sagt Büchler. Für das, was fehlt, rund 2 bis 3 Millionen Franken, werde die Stadt sich abermals verschulden. Dazu muss aber gesagt werden: Im laufenden Jahr konnte der Schuldenberg von 49 auf 47 Millionen Franken reduziert werden.

Stadtrat erwartet nach fünf Jahren erstmals wieder Defizit

Nächstes Jahr erwartet der Stadtrat im Finanzhaushalt erstmals seit fünf Jahren wieder rote Zahlen. Didi Feuerle formuliert es positiv: «Es freut mich, dass wir trotz widriger Umstände ein fast ausgeglichenes Budget präsentieren können.» Das Budget 2023 geht bei Erträgen von rund 56,5 Millionen und Aufwänden von rund 56,7 Millionen von einem kleinen Defizit von 200'000 Franken aus. Der Steuerfuss soll bei 72 Prozent belassen werden.

Steuerkraft nimmt zu

Bei den Steuereinnahmen erwartet der Stadtrat, dass sie gegenüber 2022 um rund ein Prozent zunehmen. Berücksichtigt werden auch die aktuelle Bautätigkeit und die damit einhergehende Zunahme der Bevölkerung. «Es ist davon auszugehen, dass sich die Steuerkraft aufgrund der Zuzüge längerfristig wieder verbessert.»

Die Kosten im Gesundheitswesen steigen weiter. Netto wachsen sie auf Gemeindeebene jährlich zwischen zehn und 15 Prozent an. Bei den Sozialhilfekosten kann im Vergleich zur Rechnung 2021 mit stabilen Ausgaben gerechnet werden. Dennoch fallen die Gesamtkosten aufgrund des tieferen Lastenausgleichs höher aus als 2021.