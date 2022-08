«Das war ein komplett anderer Arbeitsalltag»: Der Stadtrat und selbstständige Schreiner Didi Feuerle über seine Zeit als Interims-Stadtpräsident von Arbon Drei Monate lang hat Didi Feuerle die Geschäfte des Arboner Stadtpräsidenten geführt und die Zeit nach dem Weggang von Dominik Diezi bis zum Amtsantritt von René Walther überbrückt. Im Interview verrät er, welche Momente ihn am meisten herausgefordert haben und warum ihn sein Zahltag nicht interessiert.

Interims-Stadtpräsident Didi Feuerle im Büro des Arboner Stadtpräsidenten. Bild: Ralph Ribi

Hatten Sie es bequem auf dem Stuhl des Arboner Stadtpräsidenten?

Didi Feuerle: Ja, der Stuhl ist bequem (lacht). Ich hatte Glück, meine drei Monate im Büro des Stadtpräsidenten waren wie das Wetter während dieser Zeit: Es gab etwa 95 sonnige und nur wenige bewölkte Tage.

Und ein paar heftige Gewitter?

Ja, es gab auch Momente, in denen ich etwas ins Schwimmen kam.

Welche waren das?

Wenn zum Beispiel Medienschaffende anriefen und in einer Sache sofort eine Stellungnahme wollten. Solches bin ich mich als Schreiner nicht gewohnt. Die Angestellten auf der Stadtverwaltung und auch der Arboner Stadtrat sind aber ein eingespieltes Team. Wir haben diese Herausforderung zusammen gemeistert. Und ich bin der Meinung, wir haben das gut gemacht.

«Mir hat es gefallen»: Didi Feuerle über seine Zeit als Interims-Stadtpräsident von Arbon. Bild: Ralph Ribi

Wenn Sie nicht Interimsstadtpräsident sind, führen Sie Ihre Schreinerei als Einmannbetrieb. Das ist sicherlich ein ganz anderer Arbeitsalltag.

Ja, ich mache ja gewöhnlich alles selbst, vom ersten telefonischen Kundenkontakt, über das Ausmessen und Produzieren bis hin zur Schlussabrechnung und habe einen grossen Handlungsspielraum. Das hier war ein komplett anderer Arbeitsalltag. Im Stadthaus ist man Teil einer grossen Verwaltung. Für viele Geschäfte braucht es den Segen des Stadtrates oder sogar die Zustimmung des Parlaments und der Bevölkerung. Dafür konnte ich in den letzten drei Monaten 21 Anlässe besuchen und Arbon repräsentieren. Das hat mir gefallen.

Bereuen Sie es, dass Sie nicht doch als Stadtpräsident kandidiert haben? Sie haben es sich ja eine Zeit lang überlegt.

Nein, das bereue ich nicht. Ich bin ganz klar der Handwerkertyp. Das wusste ich schon, bevor ich dieses Amt interimistisch ausüben durfte.

Was sagten Ihre Kunden dazu, dass Sie Ihre Schreinerei drei Monate lang quasi stillgelegt hatten?

Ich habe zum Glück eine verständnisvolle Kundschaft. Ausserdem konnte ich mich ja fast ein halbes Jahr lang auf diese Zeit vorbereiten. Dazu muss man sagen, dass Schreinerarbeiten meist länger geplant werden. Das ist nicht wie ein Coiffeursalon. (lacht)

Wie war es, für immerhin drei Monate zu einem Jahreslohn von 206'000 Franken angestellt zu sein?

Das habe ich irgendwie noch gar nicht realisiert. Mein Zahltag ist mir nicht so wichtig. Ich habe nie des Geldes wegen gearbeitet, sondern weil mein Job meine Passion ist. Sonst hätte ich damals nicht den Beruf des Schreiners gewählt. Mir ist aber klar, dass das Amt des Stadtpräsidenten eine gewisse Wertschätzung auch in Form einer guten Entlöhnung haben muss. Ich habe meist von 7 Uhr morgens bis 7 Uhr abends gearbeitet und dabei etwa 110 Überstunden geleistet. Es bedeutet eine enorme Büez, Stadtpräsident zu sein.

Welche Büez wartet jetzt auf den neuen Stadtpräsidenten René Walther?

Wir haben in Arbon aktuell viele grosse Projekte. Dazu gehören die Masterplanung für den Seeuferbereich, die Nutzungsstrategie für die Altstadt, die Zwischennutzung für das Schloss, die Machbarkeitsstudie zur Seethermie, die Zweckmässigkeitsbeurteilung zur Spange Süd und die Ortsplanungsrevision und den Gestaltungsplan zu Riva. René Walther wird es bestimmt nicht langweilig werden hier in Arbon.

Der Stadtrat hat sich kürzlich, als HRS das Alternativprojekt zu Riva vorstellte, noch einmal klar hinter Riva gestellt. René Walther hat das bisher nicht getan. Das könnte zu Differenzen im Stadtrat führen.

Es ist ja nichts Neues, dass wir im Stadtrat teils unterschiedliche Meinungen vertreten. Aber am Schluss haben alle – auch der Stadtpräsident – den Mehrheitsentscheid mitzutragen.

Didi Feuerle hat das Büro für den neuen Arboner Stadtpräsidenten aufgeräumt und mit einem zweiten Bildschirm aufgerüstet. Bild: Ralph Ribi

Wie werden Sie René Walther am Donnerstag empfangen?

Das wird ziemlich unromantisch. René und ich sitzen heute Mittwoch ja beide noch in der Sitzung des Grossen Rates. Die wichtigsten Dossiers habe ich ihm deshalb bereits am Montag übergeben. Wir haben sein Büro aufgeräumt, ihm einen zweiten Bildschirm und ein Stehpult besorgt, wie er es sich gewünscht hat. Ausserdem hat es im Estrich etliche Bilder, von denen er sich ein paar aussuchen darf, wenn er will. Dann kann er loslegen. Ich wünsche ihm von Herzen einen guten Start.