Arboner Altstadt blühte auf Dank der «Usestuehlete» herrschte am Wochenende in den Gassen des historischen Stadtzentrums viel Betrieb.

An den Tischen wurde in der Altstadt während der «Usestuehlete» das gesellige Beisammensein gepflegt. Bild: Max Eichenberger

Von wegen, die Arboner Altstadt liege im Dornröschenschlaf. Wenn dieser Eindruck zuweilen vorherrschen mag: Die Organisatoren der «Usestuehlete», private Gastgeber, Beizen und Gewerbetreibende, Vereine, Museen und Kulturträger vermochten das Städtli am Samstag – nach zwei pandemiebedingten Absagen – jedenfalls zu erwecken und sein Potenzial aufzuzeigen. Fast an jeder Ecke war am Samstag etwas los.

Kulinarisch und kulturell blühte in den Gassen das Leben auf, kaum hatten sich die Regenwolken nach dem Mittag verzogen.

Livemusik bis in die Nacht hinein

Auf verschiedenen Plätzen wurde Livemusik bis in die Nacht hinein geboten. Die Hauptstrasse und die Gassen blieben verkehrsfrei, an den Tischen wurde das gesellige Beisammensein gepflegt.

Peter Gubser, Mitglied im Vorstand der Museumsgesellschaft Arbon. Bild: Manuel Nagel

Das Museum im Schloss verzeichnete laut Peter Gubser, Vorstandsmitglied der Museumsgesellschaft, gar 180 Besucherinnen und Besucher. Freudig erzählte er:

«Manche, die schon lange in Arbon wohnen, stiegen zum ersten Mal auf den Schlossturm und genossen die grossartige Aussicht.»