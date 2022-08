Arbon «Wir sind sehr zufrieden»: Die Veranstalter des Summerdays Festivals ziehen trotz Gewitter am Freitag eine positive Bilanz 22'000 Personen besuchten am Wochenende die Konzerte direkt am See in Arbon. Das musikalische Highlight war für Mediensprecherin Nora Fuchs der Auftritt von Toto: «Es war einfach grossartig, diese Maestros auf der Bühne zu sehen.»

Nora Fuchs, Mediensprecherin des Summerdays Festivals. Bild: Fabienne Engbers

Welche Bilanz ziehen Sie?

Nora Fuchs: Eine sehr gute über die beiden Tage: happy Künstler, glückliches Publikum und keine nennenswerten Zwischenfälle, was für uns als Veranstalter wichtig ist.

Das Wetter hätte besser sein können. Sie hatten sich noch Anfang letzter Woche über perfekte Bedingungen gefreut. Tatsächlich zog dann am späten Freitagabend ein Gewitter über Arbon. Wie schlimm war das für die Veranstalter?

Der Wetterbericht war wirklich eine Jogglete die ganze Woche. Die Vorhersagen haben jeden halben Tag geändert. Wir hatten dann aber auch Glück mit dem Wetter. Am Samstag hat es schliesslich gar nicht geregnet. Und das Gewitter am Freitag war zwar schade, es tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch.

Wie viele Personen haben das Festival besucht?

11'500 Personen feierten am Samstag den Auftritt von Max Giesinger. Bild: Donato Caspari

Wir waren am Samstag fast ausverkauft mit 11'500 Besucherinnen und Besuchern, am Freitag waren 10'500 Personen auf dem Gelände, also insgesamt 22'000. Platz gehabt hätte es für maximal 24'000. Wir sind sehr zufrieden damit.

Bereits im letzten Jahr war der Freitag schlechter als der Samstag, der damals ausverkauft war. Ist der Freitag mit Stars aus vergangenen Zeiten ein Auslaufmodell?

Nein, das Modell funktioniert immer noch. Was die Gründe für den schwächeren Freitag in den letzten beiden Jahren sind, lässt sich nicht genau eruieren. Sagen lässt sich, dass diesen Sommer ungewöhnlich viel los war. Wir werden es uns aber sicher anschauen. Nochmals: Wir sind sehr zufrieden. Wir waren dieses Jahr am Freitag fast ausverkauft und haben 1500 Tickets mehr abgesetzt als 2021. Es wäre Klagen auf hohem Niveau, wenn wir nicht happy wären.

In der Vergangenheit war das Summerdays Festival aber oft ausverkauft, zuletzt 2019. Dieses Jahr sind den Organisatoren über den Daumen gepeilt Einnahmen in der Höhe von 200'000 Franken entgangen, im letzten Jahr waren es sogar 300'000 Franken. Gleichzeitig steigen die Kosten. Geht die Rechnung trotzdem auf?

Wir waren dieses Jahr knapp nicht ausverkauft und ziehen wie gesagt eine sehr positive Bilanz. Als Veranstalter kann man nicht davon ausgehen, dass man immer Full House hat oder gar so budgetieren. Für uns zählen die 22’000 Besucherinnen und Besucher, die wir dieses Jahr begrüssen durften, nicht die Eintrittsgelder, die uns entgangen sind. Entsprechend kann auch nicht so gerechnet werden, wie viele Einnahmen uns entgangen sind. Wir hatten auch in der Vergangenheit immer wieder die Situation, dass die Konzerte nicht ausverkauft waren, am Freitag und am Samstag. Wie die Rechnung dieses Jahr aussehen wird, kann ich noch nicht sagen.

Das Seaside Festival in Spiez ist eine Kopie des Summerdays Festivals: Am gleichen Wochenende treten fast die gleichen Künstlerinnen und Künstler auf, einfach am jeweils anderen Tag. Wie ist es dort gelaufen?

Es gab ebenfalls noch Tickets.

Haben Sie in Arbon genügend Helferinnen und Helfer gefunden?

Am Schluss hatten wir genug, rund 1200 Personen sorgten im Hintergrund dafür, dass alles reibungslos klappte.

Was war Ihr Highlight?

Es gab viele Highlights in den letzten beiden Tagen. Das letzte war das Konzert von Lo & Leduc zum Abschluss des diesjährigen Festivals. Das Gelände war noch voll, die Besucherinnen und Besucher haben getanzt bis zum letzten Song, und man hätte meinen können, niemand wolle nach Hause. Einmal mehr ist mir ausserdem bewusst geworden, vor welch schöner Kulisse das Summerdays stattfindet, was mir auch die Künstlerinnen und Künstler wieder bestätigt haben. Auch für sie ist ein Auftritt an diesem Ort einmalig.

Und was war musikalisch Ihr Höhepunkt?

Der Auftritt von Toto war einer der Höhepunkte des diesjährigen Summerdays Festival. Bild: Ralph Ribi

Toto, auch wenn sie nicht meine Generation sind. Es war einfach grossartig, diese Maestros auf der Bühne zu sehen. Beeindruckt und positiv überrascht haben mich die Shows von Alice Merton und Max Giesinger, der unglaublich nahbar war. Schon beim zweiten Song mischte er sich unters Publikum. Beide haben die Besucherinnen und Besucher verzaubert.