Arbon «Jetzt füllen wir die Zwischenjahre»: Arbon Classics erhält einen neuen Event-Zweig - Classics Nautica Oldtimer-Fans dürfen sich freuen. Schon bald haben sie mehr von den beliebten Arbon Classics. Der Anlass findet nicht mehr nur alle zwei Jahre statt: Die Classics Nautica werden die Zwischenjahre füllen, eine Veranstaltung in Zusammenhang mit der Schifffahrts- und Wassersportsaison.

Der Verein Oldtimer-Schiffe Bodensee war schon 2010 präsent bei Arbon Classics. Max Eichenberger

Roland Widmer ist viel auf Achse. Mit Vorliebe dort, wo es dampft und dieselt: mit Schienenfahrzeugen, Schiffen und Strassenvehikeln, die allesamt schon viele Jahrzehnte auf dem Buckel haben. Oldtimer sind die Leidenschaft des Pensionärs, der einst bei Saurer eine Mechanikerlehre durchlaufen hat. Und Teil seines Lebens. Von Anfang an war er dabei bei Arbon Classics, einem Oldtimer-Happening, das alle zwei Jahre Tausende Nostalgiker und Freaks anlockt. Vernetzt in der Szene ist er wie kein Zweiter.

Oldtimerschiffe im alten Hafen

Roland Widmer, Präsident Arbon Classics.

Seit 2008 wird die grosse Kiste nur noch im Zweijahresturnus durchgeführt. Widmer kündigt an:

«Jetzt füllen wir als Trägerverein die Zwischenjahre mit einer eigenständigen neuen Veranstaltung, den Classics Nautica.»

Erstmalig 2023, am 20. und 21. Mai.

«Und wir wollen damit gleich auch die Schiffahrts- und Wassersport-Saison so richtig lancieren.»

Ein Stelldichein geben werden dann Oldtimerschiffe im alten Hafen. Der Dampfer Hohentwiel und ein Saurer-Postauto-Oldie verkehren zwischen Arbon und Rorschach. Auf dem Schiff gibt es einen Jazz-Brunch. Hansueli Züllig, wie Widmer alt Stadtrat, plant als Ressortchef Wasser noch weitere Highlights. So steht der Eigner eines schwimmenden Veterans in Verbindung mit dem Seemuseum in Kreuzlingen.

Das Saurer-Museum legte den Grundstein

Damit legen die Arbon-Classics-Macher wieder einen Gang zu. «Die Urväter sind eigentlich Ruedi Baer und sein Team vom Saurer Museum», bemüht sich Roland Widmer um korrekte Geschichtsschreibung. Premiere in noch kleinerem Rahmen war 2005, als sich das Museum am Standort am See im nördlichen Teil des ehemaligen Drehereigebäudes etabliert hatte. Inspiriert unter anderem von traditionellen Wettrennen zwischen Pferd und Dampflok, übertrugen sie das Format in eher lockerer Auslegung auf Postauto und Dampfschiff. So pendelten bei der Premiere 2005 zwischen Arbon und Rorschach der legendäre Saurer-Schnauzer auf der Strasse und das restaurierte Dampfschiff Hohentwiel auf dem Wasser.

In schwäbischem Akzent raunte damals auf dem Schiff ein Mann Roland Widmer in Bierlaune zu:

«Im nächsten Jahr komme ich mit der Dampflok.»

Und meinte es nicht als Witz. Wilhelm Pöhler von den Ulmer Eisenbahnfreunden hielt 2006 tatsächlich Wort, wenngleich sich die Verschiebung der Lok auf die Schweizer Seite des Bodensees als logistisch ziemlich kompliziert erweisen sollte. Nun war auch der Verkehrsträger Schiene eingebunden. Und Arbon Classics wurde zum Selbstläufer, expandierte weiter. Es kamen schnaubende historische Pendelzüge, das legendäre Gotthard-«Krokodil», der Rote Pfeil und Dampf-Veteranen. Die automobilen Oldtimer, Hauptanziehungspunkt der Arbon Classics neben den Flugshows, kamen 2008 dazu und parken seither die Seeuferanlage voll.

Der Zufall führt zur Expansion

Abermals leitete eine Zufallsbegegnung auf dem Dampfer Hohentwiel 2010 den nächsten Expansionsschritt ein: am Himmel. Auf den Schiffsplanken traf Roland Widmer den alt Arboner Joe Messmer an, ehemaliger Swiss-Linienpilot, der damals am Steuerknüppel der Junkers 52 (Tante Ju) sass. Ein Geschenk des Himmels sozusagen. Widmer stupste ihn an, mit der fliegenden Kiste nächstes Mal doch nach Arbon zu kommen und das fehlende Segment Luftfahrt abzudecken. So spontan ging es dann aber doch nicht. Es bedurfte einer offiziellen Anfrage beim damaligen Chef der Ju Air, Kurt Waldmeier. Die kurze Antwort:

«Das machen wir.»

2012 kreiste Joe Messmer dann tatsächlich bei Rundflügen über Arbon.