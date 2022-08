Arbon Ein Grossmodell und ein Alternativprojekt: So könnte es mit dem Projekt Riva weitergehen Am Tag, nachdem HRS ein Alternativprojekt zum «Riva» auf der Metropol-Parzelle eingereicht hatte, eröffnete die Interessengemeinschaft Pro Riva eine Informationsausstellung.

Grossmodell und neue Plakatwände sind im Hamel zu besichtigen. Es fanden sich am Samstagvormittag einige Interessierte ein. Bild: Max Eichenberger

Seit Samstag ist im Hamel erstmals neben neuen Plakatwänden ein Grossmodell zu sehen. Die Bevölkerung soll sich im Hinblick auf die Abstimmung über den Gestaltungsplan ein Bild machen können, wie sich die beiden Riva-Türme im Stadtgefüge präsentieren und beim Ankunftsort gegenüber dem Bahnhof einen markanten städtischen Akzent setzen, der zugleich neue öffentliche Räume schafft.

Nicht nur das. Neu ist jetzt auch klar, was die Arealeigentümerin HRS, contre cœur, als Alternative zum Riva-Projekt hinstellen würde, falls die Arboner den Riva-Gestaltungsplan, der im nächsten Jahr zur Abstimmung kommen wird, ablehnen: zwei Wohnblöcke in Regelbauweise mit 48 Wohnungen – ohne öffentliche Nutzungen wie Restaurant, Saal, Hotelzimmer und Parkflächen.

IG pro Riva hofft eine sachlichere Diskussion

Damit, sagen HRS und Vertreter der IG Pro Riva, würde Transparenz geschaffen nach all den ausufernden Diskussionen mit unrealistischen Vorstellungen und utopischen Wünschen der heterogenen Riva-Gegnerschaft. «Jetzt wird einfach klar, was kommt, falls Riva nicht realisiert werden könnte», sagt IG-Präsident Roman Buff. Er hofft, dass die Diskussion faktenbasiert so versachlicht werden kann.

Ausschnitt des grossen Modells mit den beiden Riva-Türmen. Bild: Max Eichenberger

«Das ist keine Erpressung, wie Gegner argwöhnen, wo man keine Auswahl hat.» Jetzt habe man eine Auswahl zwischen dem nach wie vor bevorzugten Riva und einem ebenso sorgfältig erarbeiteten ausgereiften und bewilligungsfähigen Alternativprojekt, das am Freitag bei der Stadt eingereicht worden ist. Bei der jetzt möglichen Gegenüberstellung der beiden realistischen Varianten spüre IG Pro Riva jetzt schon Rückenwind. Vielen Leuten sei offenbar nicht klar, dass die Metropol-Parzelle Privatland ist, wundert sich Buff immer wieder. «In der öffentlichen Diskussion hat man zuweilen den Eindruck gewonnen, dass alle mitbestimmen könnten, was auf privatem Grund entstehen soll», sagt auch Sven Bradke, der Medienbeauftragte von HRS. Doch das sei kein Wunschkonzert.

Gegner könnten mit Alternativprojekt leben

Überrumpelt scheint die Riva-Gegnerschaft zwar nicht, doch werden sie ihre Argumente teils neu sortieren müssen. Jürg Niggli, Präsident der IG ohne Hochhäuser, findet das Alternativprojekt «angemessen und moderater». «Es erfüllt unsere Forderung, dass man an dieser sensiblen Seeufer-Lage nicht in die Höhe baut, und gliedert sich besser ein.» Hochhäuser seien kein Wurf. Das Fenster zum See bliebe gewahrt und damit die Durchlässigkeit dank der städtischen Nachbarparzelle. «Den Parkplatz könnte die Stadt zu einem Park gestalten. Vielleicht könnte HRS dazu von ihrem Gewinn etwas beitragen.»

Diskutieren sollte man jetzt, ob die Stadt nicht jetzt schon vorgezogen die Gestaltungsplanpflicht aus der Schublade nehmen sollte, sagt Niggli. Diese wolle HRS offensichtlich umgehen, indem sie das Alternativprojekt jetzt noch nach altem Baureglement und Zonenplan eingibt, ergänzt Peter Gubser. Er könnte aber mit diesem «gut leben. Für Hotelzimmer und Saal bestehe dort keine Notwendigkeit.