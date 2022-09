Arbon Berufsrichter-Wahl: SP-Kandidat Manuel Wunderlin tritt nicht mehr an – das ist die neue Ausgangslage Am Sonntag fand die Ersatzwahl für den frei werdenden Sitz am Bezirksgericht Arbon statt. Allerdings erreichte keiner der Kandidaten das absolute Mehr. Wie jetzt bekannt wird, stellen sich nur zwei von den dreien einem zweiten Wahlgang.

Wer hält Einzug? Eingangsbereich der Liegenschaft Schlossgasse 4 in Arbon, wo sich das Bezirksgericht befindet. Reto Martin

Es bleibt spannend. Nachdem am Sonntag niemand das absolute Mehr im Wahlkampf um den freien Berufsrichter-Sitz beim Bezirksgericht Arbon erreicht hat, ist die Ausgangslage jetzt eine ander. Denn: Nur zwei der drei Kandidaten treten nochmals an.

Manuel Wunderlin (SP). PD

Die Kehrtwende macht Manuel Wunderlin (SP). Der 30-Jährige teilt auf Nachfrage mit, dass er nicht in die zweite Runde gehen wird. «Aufgrund des Ergebnisses», so der Gerichtsschreiber am Obergericht Schaffhausen. Wunderlin konnte sich denn nur 2375 Stimmen sichern. «Das habe ich so mit meiner Partei besprochen.»

Forster konnte überzeugen

Renato Forster (Mitte). PD

Bereits durchblicken liess indes Renato Forster (Mitte), dass er es nochmals wissen will. Forster holte die meisten Stimmen, nämlich 4585. Der 33-Jährige, tätig in der Rechtsschutzabteilung der AXA, konnte die Wählerinnen und Wähler im Bezirk überzeugen.

Pascal Styger (FDP). PD

Wie schliesslich bekannt wird, stellt sich auch Pascal Styger (FDP) nochmals zur Wahl. Der 31-Jährige hatte 3466 Stimmen gemacht. «Ich bin motiviert, meine Fähigkeiten für den Bezirk Arbon einzusetzen», lässt er sich in einer Medienmitteilung zitieren. Bezirkspartei-Präsident Philipp Gemperle teilt darin mit:

«Als jetziger Gerichtsschreiber am Bezirksgericht Arbon hat Rechtsanwalt Pascal Styger die besten Voraussetzungen für das verantwortungsvolle Amt als Berufsrichter.»

Er kenne den Betrieb am Bezirksgericht Arbon von seiner täglichen Arbeit.

Der zweite Wahlgang findet am Sonntag, 27. November, statt. Eine Ersatzwahl wird nötig, weil der Berufsrichter und ehemalige Bezirksgerichtspräsident Ralph Zanoni in den Ruhestand tritt.