Abschied Mut zur Lücke: Welchen Ratschlag vier altgediente Lehrer dem Nachwuchs mit auf den Weg geben Zusammen haben sie 151 Jahre lang in Romanshorn unterrichtet. Jetzt gehen Thomas Sieber, Beat Klaus, Markus Scheuner und Ursula Sonderegger in Pension. Die vier schauen auf bewegte und bewegende Zeiten zurück. Und sie haben einen Verbesserungsvorschlag.

Lange Jahre als Lehrerperson in Romanshorn tätig: Markus Scheuner, Ursula Sonderegger, Thomas Sieber und Beat Klaus gehen in Pension. Bild: Markus Bösch

1979 war der Startschuss ihrer Lehrerkarriere in Romanshorn: Beat Klaus hat im Reckholdernschulhaus mit einer Mehrjahrgangsklasse, Thomas Sieber im Unterschulhaus – wo er bis heute geblieben ist – angefangen: «Wir haben die Stelle vielleicht auch erhalten, weil wir Männer sind. Denn es gab bereits damals viele Lehrer auf der Unterstufe und zahlreiche Frauen auf der Mittelstufe», sagt Klaus.

Markus Scheuner gehörte während seiner 40-jährigen Tätigkeit zum Pestalozziteam. Ursula Sonderegger wiederum war in ihren ersten sieben Jahren in Romanshorn zusammen mit Hilde Marolf zuständig für die damalige Einschulungsklasse, dann im Jobsharing in einer Regelklasse im Pavillon.

Grosszügig und toll

Alle vier Lehrpersonen schauen auf eine spannende und tolle Zeit zurück. Für Markus Scheuner ist die grosszügige Haltung für innovative Projekte ein wichtiges Stichwort: «Mit Klassenprojekten, auch grösseren, ging es mir immer darum, das Wirgefühl, den Zusammenhalt zu fördern.» Und solche Projekte, wie zum Beispiel die Velotouren dem Rhein entlang, von der Quelle bis zur Mündung, die kosteten manchmal auch etwas mehr. «Genau damit gelang es immer wieder, fächerübergreifend zu arbeiten und auch meine eigenen Erfahrungen einzubringen», sagt Scheuner.

Thomas Sieber erwähnt in diesem Zusammenhang seine zahlreichen Theater und Musicals und auch den sogenannten «Lerngarten»: «Letztlich geht es immer um die Kinder. «Für mich war es wichtig, dass sie die Schule, das Schulzimmer auch als eine Art Zuhause erfahren können.» Beat Klaus und Ursula Sonderegger stimmen dem bei. Beide können insgesamt auf viele tolle Kinder und schöne Erlebnisse mit ihnen zurückschauen. Die Kinder würden ganz einfach Verlässlichkeit im Schulalltag brauchen. «Und immer wieder waren es auch die Kontakte und Anlässe mit den Eltern, die uns wichtig gewesen sind», sagt Sonderegger.

Kerngeschäft braucht Zeit und Energie

Auf ihre Wünsche für die Romanshorner Schule angesprochen, entwickelt sich eine Diskussion um die Integration: Mit der zunehmenden Bandbreite innerhalb der Klassen, mit der gesellschaftlichen Entwicklung ganz allgemein, würden die Herausforderungen nicht kleiner. Und da würden die (zahlreichen) Unterstützungs- und Förderansätze durch Fachlehrpersonen Sinn machen und würden gern in Anspruch genommen. Gleichzeitig könne sich dadurch Unruhe in den einzelnen Klassen breitmachen.

Und vielleicht könnte da eine Idee wie die folgende eine Bereicherung sein: Wenn es zum Beispiel eine (ausgebildete) Person pro Schulhaus gäbe, die bei akuten Problemen individuell abrufbar und einsetzbar wäre. Nicht als Ersatz für Fachlehrpersonen, sondern vielmehr als Zusatz. Und ganz allgemein plädieren die langjährigen Lehrpersonen für den Mut zur Lücke. Statt nur LP-21-Kompetenzen abzuarbeiten, plädieren sie dafür, sich auf die wichtigen Themen zu fokussieren.