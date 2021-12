Arbon Toto, Stephan Eicher und Jeremy Loops – das Summerdays-Festival gibt erste Acts für 2022 bekannt Bands und Künstler aus aller Welt, Blues, Folk und Mundart-Hymnen: Das alles gehört zum vorläufigen Programm der Summerdays, die am 26. und 27. August kommenden Jahres stattfinden werden. Der Vorverkauf für die Tickets startet am Freitag, 3. Dezember.

Die Summerdays in Arbon im Jahr 2021. Das Publikum feiert Sänger Adel Tawil. Bild: Ralph Ribi

Wer schon jetzt genug vom Winter hat, kann sich nun möglicherweise noch mehr auf den Sommer freuen: Das Summerdays-Festival 2022 gibt bereits seine Headliner und einen ersten Teil des Line-ups bekannt.

Toto, Stephan Eicher, George Ezra, Jeremy Loops und einige mehr werden am 26. und 27. August kommenden Jahres am Bodenseeufer spielen. Die 13. Ausgabe des Festivals darf sich also mit Acts aus aller Welt schmücken. Auch die Planung der Auftritte steht schon jetzt fest: Toto und Stephan Eicher spielen freitags, George Ezra und Jeremy Loops am Samstag.

Der Vorverkauf für das Summerdays startet am Freitag, 3. Dezember.

Ticketarten und Preise • 1-Tagespass Freitag: CHF 105.00

• 1-Tagespass Samstag: CHF 105.00

• Festivalticket Freitag und Samstag: CHF 186.00 Vorverkaufsstellen:

• Offizielle Vorverkaufsstelle des SummerDays Festivals

• Bei allen Ticketcorner-Stellen

• Über die Bestell-Hotline 0900 800 800 (CHF 1.19/Min., 8.00–22.00 Uhr)

Der Summerdays-Freitag

«Africa», «Rosanna» oder «Hold the line»: Diese Hits von Toto sind Jung und Alt bekannt. Nach zwölf Jahren macht die US-amerikanische Rockband zum zweiten Mal Halt am Bodenseeufer.

Und auch die Schweiz ist am Freitag unter der Künstlern vertreten: Stephan Eicher, unter anderem bekannt durch Lieder wie «Combien De Temps», spielt an diesem Tag «einen seiner raren Festivalauftritte mit vielen Hits», wie es in der Mitteilung heisst.

Der vorerst letzte Act, den das Summerdays-Festival für Freitag plant, ist Pegasus. Neben ihren bekannten Hits spielt die Band auch Songs von ihrem neuen Album, das im März 2022 veröffentlicht wird. Zudem haben sie laut Mitteilung ein neues Programm auf die Beine gestellt.

Der Summerdays-Samstag

Zum ersten Mal dabei ist dieses Jahr am Samstag George Ezra, ein britischer Singer-Songwriter. Er besticht vor allem «mit seiner einzigartig rauen und bluesigen Stimme, die ihn schon in jungen Jahren auszeichnet», wie es in der Mitteilung heisst.

Und auch Jeremy Loops hat sich mit seiner entspannten «Surfer-Folk-Pop Musik» für den Grossanlass angekündigt. Dies, nachdem es mit seinem Auftritt beim Summerdays-Festival im Jahr 2020 nicht geklappt hat.

Lo & Leduc ist der vorerst letzte Act, den das Summerdays für Samstag geplant hat. Die Schweizer werden laut Mitteilung auch «spontan aus dem Publikum zugerufene Begriffe in einen Freestyle verwandeln». (pd/sae)