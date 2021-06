Die Kuratorinnen der Arboner Literaturtage setzen auf eine Vielfalt an Formaten – von der klassischen Lesung über die szenische Variante «Books on Stage» bis hin zur fast privaten Form der Sofalesung. Am Mittwoch bringen Kathrin Becker und Hans Rudolf Spühler den Bestseller «Unsere Seelen bei Nacht» von Kent Haruf auf die Lesebühne. Am Donnerstag liest die Vorarlberger Bestsellerautorin Monika Helfer aus ihrem neuen Roman «Vati». Am Freitag ist Franz Hohler mit seiner Erzählung «Die neue Nachbarin» zu Gast. Zum Abschluss wird Samira El-Maawi am 4. Juli aus ihrem Roman «In der Heimat meines Vaters riecht die Erde wie der Himmel» lesen.

Nach den Lesungen können Besucherinnen und Besucher die Bücher von den Autorinnen und Autoren kaufen. Bild: Theepan Ratneswaran