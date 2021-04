Gastronomie Arboner Pergolen-Streit: Die Stadt kommt dem Wirt des «Roten Kreuz» wegen Corona entgegen – er darf Gartenwirtschaft und Sonnendächer vorerst benutzen Die Gastronomie ist von der Pandemie besonders stark betroffen. Deshalb hat der Arboner Stadtrat entschieden, das Nutzungsverbot beim Hotel-Restaurant Rotes Kreuz teilweise auszusetzen. Dies solange bis ein rechtskräftiger Entscheid vorliegt.

Der Wirt des «Roten Kreuzes» darf nach über zwei Jahren Streit mit der Stadt die Sonnendächer und Gartenwirtschaft benutzen. Bild: Annina Flaig

(pd) Der Arboner Stadtrat hat beschlossen, den Vollzug des Nutzungsverbotes beim Hotel-Restaurant Rotes Kreuz teilweise auszusetzen, wie es in einer Mitteilung der Stadt Arbon heisst. Arbons Stadpräsident Dominik Diezi betont zwar, dass die Rechtslage in dieser Sache klar sei. Doch er sehe auch, dass es die Gastronomie in der Pandemie besonders hart treffe. Diezi sagt:

«In dieser existenzbedrohenden Situation wäre der Vollzug des Nutzungsverbots aktuell unverhältnismässig.»

Nun kann sich der Wirt Gionatan Capuano freuen: Dem «Roten Kreuz» wird gestattet, eine Gartenwirtschaft – ohne Gartenbar – zu betreiben. Auch die Nutzung der Sonnendächer ist erlaubt. Die Aussetzung des Nutzungsverbots gilt bis zum rechtskräftigen Entscheid betreffend der Erteilung einer nachträglichen Baubewilligung.

Sonnendach entstand ohne Baubewilligung

Vor drei Jahren erstellten die Innoxent AG, die Betreiberin des Hotel-Restaurants Rotes Kreuz, ein Sonnendach für das Gartenrestaurant im Kastaniengarten und eine Gartenbar sowie ein Sonnendach daneben. Dies ohne Baubewilligung. Die Behörde verlangte eine nachträgliche Einreichung eines Baugesuchs. Die Erteilung der nachträglichen Baubewilligung ist nach wie vor hängig.

Die Stadt sprach dann im Juni 2020 ein Nutzungsverbot für die Sonnendächer und die Gartenbar aus. Dieses wurde durch das Departement für Bau und Umwelt als rechtskräftig bestätigt.